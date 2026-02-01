01 de febrero de 2026 - 10:00 p. m.
“La guerrilla en Colombia ha sido un fracaso”: Joe Broderick
Entrevista con Joe Broderick, biógrafo de los sacerdotes Camilo Torres y Manuel Pérez, fundadores del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Opina que negociar la paz con ese grupo ilegal es “perder el tiempo”.
Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación