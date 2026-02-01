Logo El Espectador
01 de febrero de 2026 - 10:00 p. m.

“La guerrilla en Colombia ha sido un fracaso”: Joe Broderick

Entrevista con Joe Broderick, biógrafo de los sacerdotes Camilo Torres y Manuel Pérez, fundadores del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Opina que negociar la paz con ese grupo ilegal es “perder el tiempo”.

Nelson Fredy Padilla

Nelson Fredy Padilla

Unidad de Video

