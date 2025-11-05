Habla jefe de Misión de ONU en Colombia tras reducción de funciones por el Consejo de Seguridad

En su primera entrevista en Colombia, Miroslav Jenča, habló sobre el papel de la JEP, la justicia transicional y la importancia de las comunidades étnicas. El nuevo jefe de la Misión confiesa que se siente “en casa” en Bogotá y que su primera experiencia cultural en el país fue el concierto de Shakira: “Me emocionó la energía de las mujeres y los jóvenes. Shakira es una diva, un símbolo de Colombia”.