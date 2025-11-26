Así transcurre la conmemoración de los nueve años del Acuerdo de Paz con las Farc

AME2646. CÚCUTA (COLOMBIA), 29/10/2024.- Personas participan en una movilización en contra de la violencia este martes, en Cúcuta (Colombia). La marcha 'Por la paz y la seguridad' fue convocada por el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, y apoyada por una multitud de ciudadanos, gremios e instituciones, que recorrieron algunas de las principales calles de la ciudad con pancartas para pedir paz y tranquilidad. EFE/ Mario Caicedo Foto: EFE - Mario Caicedo

Este miércoles 26 de noviembre se cumplen nueve años de la firma de los Acuerdos de Paz entre el entonces gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Farc.

El evento de conmemoración se estará realizando en el Auditorio Teresa Cuervo Borda del Museo Nacional de Colombia, en Bogotá, y será un espacio de diálogo y balance del Acuerdo convocado por el Gobierno Nacional, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI), la Misión de Verificación de la ONU y Colombia+20 de El Espectador.

La sesión se abrirá con un saludo protocolario a cargo del ministro del Interior, Armando Benedetti; la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas; el firmante de paz y presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño; y el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Miroslav Jenča. Este bloque permitirá actualizar el contexto sobre los avances y retos de la implementación.

También tendremos dos intervenciones que ofrecerán una visión introductoria para los dos paneles del día. El primero será el del investigador de la Fundación Ideas para la Paz, Gerson Arias, quien presentará un análisis sobre la participación democrática y las garantías de seguridad, cuestiones centrales del Acuerdo y particularmente relevantes en la coyuntura actual.

En este espacio participarán Alejandra Miller, directora de la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN); Pastor Alape, firmante del Acuerdo Final de Paz, ex integrante del último secretario de la FARC-EP y actualmente, delegado en la CSIVI por el componente Comunes; Raúl Rosende, jefe Adjunto de la Misión de Verificación de la ONU y Diógenes Quintero, representante de las curules de Paz por Catatumbo.

Posteriormente, el director de la Agencia de Renovación del Territorio, Raúl Delgado, compartirá una lectura desde los territorios sobre las transformaciones en marcha, el papel de las comunidades y la relevancia de la renovación rural para sostener el proceso de paz a largo plazo.

En este espacio estarán Alexander Gallego, uno de los coordinadores del proyecto Movimiento Juvenil por la paz; Yolys de Jesús Correa Díaz, lideresa campesina de Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc) y defensora de derechos humanos y Yeison Timote. Firmante de paz, miembro de la mesa comunitaria del PDET de Puerto Asís (Putumayo).

Ambos paneles serán moderados por Cindy Morales, editora de la sección Colombia +20 de El Espectador.