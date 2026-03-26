Esta es la nueva directora ejecutiva del Fondo Colombia en Paz

Deyanira Guerra asume la Dirección Ejecutiva del Fondo Colombia en Paz. Foto: Fondo Colombia en Paz.

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El Gobierno colombiano designó a Deyanira Guerra como nueva directora ejecutiva del Fondo Colombia en Paz (FCP), un instrumento que nació con la firma del Acuerdo de Paz de 2016 para administrar, articular, focalizar y ejecutar los recursos destinados a la implementación de los seis puntos pactados en La Habana.

Según se lee en el comunicado oficial, Guerra, economista con especialización en Gerencia Financiera, llega al cargo tras una trayectoria en la que ha combinado funciones en el sector público y privado.

“Desde cargos de alta responsabilidad, como la Dirección Seccional de Administración Judicial en Popayán y Cartagena, ha demostrado capacidad para dirigir procesos de transformación organizacional, orientando cada acción hacia el cumplimiento de metas estratégicas y el fortalecimiento de la transparencia administrativa”, dice el documento.

Según el Fondo, la nueva directora también ha trabajado en la articulación entre entidades y en la gestión de cooperación internacional, en particular en programas vinculados a organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Ha participado, además, en iniciativas relacionadas con el fortalecimiento de entidades de control y la defensa de derechos humanos.

“Esta visión integral le permite hoy liderar con precisión la administración de recursos y la promoción de alianzas estratégicas, asegurando que la gestión del Fondo Colombia en Paz responda con agilidad y solvencia a las realidades socioeconómicas que demandan los territorios”, añade el documento.

El Fondo Colombia por la Paz también tiene como función articular la cooperación internacional y la participación y aportes privados y públicos que llegan desde distintas fuentes.

La llegada de Guerra es presentada como parte de la estrategia para mejorar esa coordinación institucional y la respuesta estatal en esas regiones.

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