Acuerdo de Paz: actores clave conversaron sobre retos y avances tras informe de PNUD

Este miércoles, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó un informe con los resultados de la tercera medición de actitudes y percepciones sobre la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno Nacional y la extinta guerrilla de las FARC en 2016.

Como contó Colombia+20, el estudio revela una serie de hallazgos clave en temas como la satisfacción con la puesta en marcha del pacto, seguridad, justicia, atención a las víctimas, presencia estatal, reconciliación, reincorporación de excombatientes y opiniones frente a los nuevos diálogos de paz.

“Vemos que en los últimos cinco años aumentó el número de personas que sienten algún grado de satisfacción con la implementación del Acuerdo”, dijo Sara Ferrer, representante residente del PNUD en Colombia, durante la presentación del informe.

Para aterrizar la medición, se llevó a cabo un conversatorio en el que actores clave expusieron sus posiciones sobre los resultados y lo que se puede hacer para mejorar la ejecución, construir confianza y responder a los desafíos identificados.

En contexto: Los hallazgos de informe que midió percepción de implementación del Acuerdo de Paz

En la charla participaron Carlos Ruiz Massieu, representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas y jefe de la Misión de Verificación de la ONU; Rafaela Cortés Zambrano, gobernadora del Meta; Nils Martin Gunneng, embajador de Noruega en Colombia; Carmenza López, lideresa de víctimas del Sumapaz; Pastor Alape Lascarro, firmante de paz como integrante del último secretariado de las extintas FARC; Belkis Izquierdo, vicepresidenta y magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y los senadores Iván Cepeda, Paloma Valencia y Humberto de la Calle.

El conversatorio sobre el informe 'Escuchar la paz' se llevó a cabo en las instalaciones del PNUD, en Bogotá. Foto: Jose Vargas Esguerra

Diálogos de paz actuales, entre los temas cruciales

De la Calle, quien fue el jefe negociador del Gobierno de Juan Manuel Santos en el proceso de paz con la antigua guerrilla, aseguró que una de las principales conclusiones del informe es que “hay espacio para la esperanza”, a propósito del aumento en la percepción de satisfacción. “Me sorprende y me alienta este resultado”, dijo el senador.

A su turno, la congresista Paloma Valencia abordó las percepciones de seguridad, pues según la encuesta, pese a la firma del Acuerdo de 2016, el 79% de las personas creen que el conflicto armado puede volver o se ha mantenido en Colombia.

Lea además: Si el Acuerdo de Paz no avanza, lo hace mucho menos para los pueblos afros e indígenas

“Creer que uno firma un papel y construye paz me parece que es un sueño lindo, pero cuya realidad no es ejecutable. Colombia tiene que entender que los países que han logrado pacificarse es porque los criminales han ido a la cárcel”, dijo Valencia.

Aunque la senadora criticó con vehemencia las actuales negociaciones de paz, que el Gobierno Petro adelanta con la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC, el informe del PNUD reveló que ocho de cada 10 colombianos prefiere la salida negociada al conflicto que la ofensiva militar.

“Yo entiendo que algunos dicen ‘no, deles bala y plomo’, pero lo que vemos es que esa posición no la acompaña la mayoría de los encuestados. La mayor parte de los colombianos aún cree en que la solución dialogada es posible”, le respondió De la Calle a Valencia.

En relación con este tema, uno de los principales hallazgos de la medición es que las personas que se sienten más satisfechas con la implementación del acuerdo con las FARC están mayoritariamente inclinadas a pensar que las negociaciones con el ELN llegarán a buen puerto.

Lea: La reaparición de ‘Pablito’, el comandante militar del ELN dado por muerto en 2021

Sin embargo, hay varios contrastes en las percepciones. Por ejemplo, el 82% de los encuestados en zonas PDET apoya la salida negociada al conflicto, pero el 49% cree que no se logrará un acuerdo con el ELN.

Al respecto, el senador Iván Cepeda, negociador del gobierno en la mesa de diálogos con ese grupo guerrillero, afirmó: “Aquí lo que hay que hacer es una pedagogía de la paciencia porque no se puede esperar que conflictos de décadas se superen en meses o días”.

No obstante, en el conversatorio también se reconocieron las dificultades de estar dialogando mientras el conflicto sigue activo y está causando graves afectaciones en los territorios.

“No hay ningún gobernante que no quiera la paz, pero se siente impotencia ante la falta de avances en las mesas de negociación”, indicó Rafaela Cortés, gobernadora del Meta.

Hay que aumentar la efectividad en el cumplimiento a las víctimas

La lideresa social Carmenza López aseguró que la negociación de paz con las FARC no fue suficiente para garantizar los derechos de las víctimas ni el mejoramiento de las condiciones de vida en todos los territorios afectados por la violencia, lo cual ha minado la confianza.

“Las víctimas no hemos recibido reparación. Hay muchas barreras para acceder. Eso lleva a que las comunidades se vuelvan incrédulas en estos procesos”, dijo López.

Además: ¿Qué tiene que ver la ONU en la discusión sobre una constituyente vía el Acuerdo de Paz?

Al respecto, el exjefe de las FARC y hoy líder de reincorporación Pastor Alape aseguró que los excombatientes también tienen un rol significativo en allanar el camino para la reparación y reconciliación con las víctimas. “No es solo pedir perdón, este tiene que ir acompañado de acciones concretas que transformen las condiciones de vida de las personas”, dijo Alape.

Frente a la comparecencia de los responsables del conflicto a las entidades de justicia, la magistrada de la JEP Belkis Izquierdo se refirió al hallazgo que indica que se mantiene una alta expectativa punitiva: solo el 8% considera que los autores de crímenes pueden cumplir sus sanciones fuera de la cárcel.

“La paz es un proceso y para que haya un cambio de paradigma se requiere hacer un trabajo de educación para la paz, de pedagogía. Tenemos que escuchar la paz, que es con los territorios y los pueblos rurales y étnicos, generar escenarios para no sólo mirarlos como víctimas sino personas con aspiraciones y proyectos de vida”, indicó la togada.

En esa misma línea, Carlos Ruiz Massieu, quien desde la ONU ha seguido de cerca la implementación del acuerdo, destacó la importancia del informe ‘Escuchar la paz’ para formular estrategias y políticas públicas y avanzar en el cumplimiento de lo pactado.

“Si no se avanzan en todos los elementos del Acuerdo, no se va allegar a esa centralidad de las víctimas. Y si no hay presencia estatal y hay presencia del los grupos armados, la repetición va a seguir”, aseguró el jefe de la Misión de Verificación.