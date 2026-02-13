Petro firma la ley que amplía por 10 años programas para zonas más golpeadas por la guerra

Varios aspectos de la población e inauguración de una carretera PDET Foto: El Espectador - José Vargas

El presidente Gustavo Petro firmó el jueves 12 de febrero la ley que amplía por 10 años más la vigencia de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), pensados para transformar de fondo la vida en los 170 municipios más golpeados por la guerra.

El pasado 27 de noviembre, justo en la conmemoración de los nueve años de la firma del Acuerdo de Paz, el Congreso había aprobado el proyecto de ley que fue iniciativa del congresista Carlos Alberto Benavides y también promovida por las representantes de curules de paz. De acuerdo con Benavides, con esto se busca dar más tiempo y herramientas para consolidar los procesos de desarrollo y presencia institucional que las comunidades en esas zonas.

Raúl Delgado, director de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), -la entidad que coordina a los PDET- afirmó que es un avance muy significativo para lograr una transformación estructural para construir la paz en estos territorios como lo ha planteado el presidente Gustavo Petro. “La construcción de paz estable significa transformar los territorios con base al tránsito de economías ilegalizadas a economías legales”, dijo.

La ART también dio algunos datos sobre los recursos que han sido aprobados para los 170 municipios desde la firma del Acuerdo de Paz con recursos del Presupuesto General de la Nación, Sistema general de Regalías, Regalías para la Paz, Obras por Impuestos y Recursos de las Entidades Territoriales.

Entre esos datos especificó “7.574 Proyectos por valor de 32,22 billones (pesos 2016) de los cuales el 40% se han aprobado en lo corrido del actual Gobierno”.

La entidad agregó que en el 2018 “se estimó en 79,6 billones (pesos 2016) el costo de la implementación de los PDET”.

Los PDET, dice la ART, también contribuyó a la disminución de la pobreza multidimensional “del 39,8% en 2018 al 24,4% en 2024. La brecha respecto al promedio nacional”, en este periodo disminuyó en 7.8 puntos, al pasar de 20,7 en 2018 a 12,9 en 2024.

¿Qué son los PDET?

Con el Acuerdo de Paz se crearon 16 subregiones que reúnen a 170 municipios que suman al menos seis millones de habitantes, donde se ubicarían los PDET como una oportunidad para transformar, entre comunidades y Estado, esas zonas que han estado rezagadas frente al resto de municipios por estar en lugares con más presencia del conflicto armado.

Durante varios años, el Gobierno hizo un trabajo de consulta con las comunidades -más o menos 12.000 Juntas de Acción Comunal Veredales participaron del proceso- para conocer cuáles eran las necesidades prioritarias y convertirlas en iniciativas, y luego en proyectos de la región.

De todo ese proceso salieron 33.007 iniciativas para los territorios PDET, un ejercicio colectivo, pero ambicioso. Una vez identificadas se pusieron todas esas iniciativas en los Planes de Acción para la Transformación Territorial (PATR), que deben ser reajustados cada cinco años.

