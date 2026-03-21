Alerta en Chocó por posible ingreso de disidencia de FARC en medio de paro armado del ELN

Foto de archivo de 2017 que muestra a miembros del Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se alinean en su campamento a orillas del río San Juan. / AFP / LUIS ROBAYO / TO GO WITH AFP STORY Foto: AFP - LUIS ROBAYO

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El paro armado decretado por el Ejército de Liberación Nacional el pasado 17 de marzo mantiene en crisis humanitaria al departamento del Chocó. En el municipio de Bajo Baudó, más de 6.000 personas permanecen confinadas en medio de enfrentamientos y restricciones a la movilidad.

Según el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, las afectaciones se concentran en comunidades étnicas ubicadas en los ríos Orpúa, Hijúa y Docampadó, donde también se han registrado desplazamientos forzados. La situación limita el acceso a alimentos y actividades básicas como la pesca y el cultivo.

En medio de la entrega de ayudas humanitarias en Pizarro, la gobernadora del departamento, Nubia Carolina Córdoba, advirtió que el panorama podría agravarse por la dinámica del conflicto armado en la región.

“Desde la cabecera municipal se puede notar que estamos en medio de un ambiente de conflicto y que además hay una preocupación en la gente”, señaló en diálogo con Noticias Caracol.

La mandataria explicó que el confinamiento está afectando directamente la subsistencia de las comunidades: “Las familias viven del diario. Tienen que salir a buscar agua, pescado o alimentos, y hoy no pueden hacerlo”.

En ese contexto, lanzó una alerta por el riesgo de expansión del conflicto en pleno paro armado, ante la posible incursión de disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en el sur del departamento.

“El permanente acecho del residual o las disidencias de las FARC, que está tratando de ingresar al departamento del Chocó justamente por esta zona sur, genera para nosotros una alerta, pero además también de manera permanente la idea de que pudieran ingresar, de que ya lo han intentado antes por la zona del San Juan, y tenemos que proteger de mejor manera esta zona del departamento, para efectos de no agudizar la crisis humanitaria del Chocó”, dijo la Gobernadora.

En Chocó se cumplen cuatro días del denominado paro armado impuesto por el ELN. Por esta razón, la Gobernación del departamento ha llevado ayudas humanitarias a las más de 6.000 personas confinadas. Esto dijo la máxima representante del departamento.



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La mandataria local advirtió que este escenario, sumado a la confrontación entre el ELN y el Clan del Golfo -autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), incrementa la presión sobre las comunidades y agrava las condiciones de seguridad y abastecimiento.

El Foro Interétnico reiteró su llamado al Estado para garantizar protección inmediata, atención humanitaria urgente y respeto al Derecho Internacional Humanitario, mientras persiste uno de los episodios más críticos del conflicto en lo corrido de 2026.

Hoy se completan tres días de paro armado en el municipio del Bajo Baudó, decretado por el ELN, situación que ha afectado gravemente a las comunidades étnicas asentadas en los ríos

Orpúa, Hijúa y Docampadó. pic.twitter.com/EAdjXCT0DC — Foro Interétnico Solidaridad Chocó- FISCH (@FISCHETNICO) March 19, 2026

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