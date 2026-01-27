Esta sería la nueva directora de la Unidad para las Víctimas, tras salida de Adith Romero

Alix Dunieka Aguilar Tirado es la nueva directora de la Unidad para las Víctimas. Foto: Archivo Particular

Tras la declaración de insubsistencia de Adith Rafael Romero Polanco como director general de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), la Presidencia de la República publicó este 27 de enero la hoja de vida de Alix Dunieka Aguilar Tirado como la nueva directora de la entidad.

Según indica el documento, Aguilar Tirado es psicóloga y especialista en Salud Ocupacional, con más de una década de experiencia en el sector público y social, especialmente en la Dirección Territorial del Magdalena Medio de la Unidad para las Víctimas. Desde julio de 2025, Aguilar se venía desempeñando como directora de la Dirección de Asuntos Étnicos de esa entidad.

Su cargo anterior, durante 2023 y 2034, fue en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde realizó en labores de acompañamiento psicosocial a víctimas.

Aguilar también trabajó la Dirección Territorial del Magdalena Medio se desempeñó como contratista en procesos de atención y acompañamiento psicosocial a población víctima.

El presunto vínculo de Aguilar con el exdirector Adith Romero

Una fuente que pidió reserva de su nombre indicó a este diario que Aguilar Tirado sería cercana a Adith Romero. “Fue su mentor político. Y ella también hizo parte de la alcaldía de Barrancabermeja cuando estuvo Alfonso Eljach”.

Su hoja de vida evidencia que la mayor parte de su experiencia ha sido en Barrancabermeja, de donde son Romero y Eljach -quien fue alcalde de ese municipio-. Allí estuvo en la Unidad de Víctimas, la Fundación Tejiendo Futuro y la Corporación Paso a Paso.

Desde julio se ha denunciado que el poder de la Unidad, que dirigía Adith Romero, está en manos precisamente del exalcalde Eljach y de los congresistas Jairo Castellanos y Gustavo Moreno.

“Adith era simplemente el eslabón más débil y ahora cambian otra vez para que sigan. Van a seguir y van a hacer ese carrusel de contratación”, dijo la fuente.

Luego de conocerse la salida de Romero de la Unidad para las Víctimas, Aguilar Tirado se pronunció en su cuenta de Facebook. “Nuevamente el presidente Gustavo Petro comete un error. Cuando por fin llega un director que, en solo siete meses, logra ganarse el respeto y la confianza de la población víctima del conflicto, hoy el señor presidente le solicita la carta de renuncia”, escribió la nueva directora de la UARIV.

Estos movimientos se dieron apenas días después de la declaratoria de insubsistencia del director Romero, un episodio que ya había puesto bajo la lupa a la Unidad por presiones políticas, disputas internas y denuncias relacionadas con la contratación de recursos destinados a las víctimas, como reveló Colombia+20 hace unos días.

