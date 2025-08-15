Andrea Mora, nueva directora del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá

Mora es licenciada en Artes Escénicas por la Universidad Pedagógica Nacional y actualmente cursa la Maestría en Estudios Culturales en la Pontificia Universidad Javeriana. Foto: Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá

El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá anunció la designación de Andrea Mora Manrique como su nueva directora, una decisión que busca garantizar la continuidad de los proyectos de memoria, pedagogía y reconciliación que la entidad ha venido desarrollando en los últimos años.

El nombramiento se produce tras el fallecimiento, el pasado junio, de Ana María Cuesta León, periodista y defensora de derechos humanos que había asumido el liderazgo de la entidad en noviembre de 2023.

Cuesta fue una figura clave en la articulación entre víctimas, artistas, académicos y comunidades, y su gestión dejó una impronta de compromiso con la verdad y la dignificación de quienes han sufrido la violencia. Su muerte, ocurrida en circunstancias motivaron cuestionamientos sobre la atención médica recibida como lo reveló El Espectador.

Mora es licenciada en Artes Escénicas por la Universidad Pedagógica Nacional y actualmente cursa la Maestría en Estudios Culturales en la Pontificia Universidad Javeriana. Su vinculación con el Centro de Memoria comenzó en 2019, cuando ingresó al área de Pedagogía.

Desde entonces, ha coordinado el equipo de Pedagogías de la Memoria y ha liderado iniciativas que combinan la investigación histórica con formatos accesibles para públicos diversos.

Entre sus proyectos más reconocidos se encuentran Guardianes de la Memoria, centrado en la construcción de memoria con enfoque en infancia y migración, y “1, 2, 3 por ti”, una serie educativa que narra hechos de violencia y vulneraciones de derechos humanos a través de ilustraciones y relatos pensados para niñas y niños.

Su experiencia también incluye trabajo internacional: fue asistente de investigación en la Universidad de Bellas Artes de Zúrich, en un proyecto desarrollado junto al Ministerio de Cultura de Colombia, enfocado en las prácticas artísticas como herramienta para la memoria y la reconciliación.

En su trayectoria se destaca la capacidad de articular enfoques académicos, culturales y comunitarios para transmitir mensajes de paz y no repetición.

El nombramiento de Mora llega en un momento decisivo para el centro. En los últimos años, el centro ha fortalecido su papel como espacio de encuentro y reflexión sobre el pasado reciente del país, acogiendo exposiciones, actos simbólicos y programas educativos que han permitido a la ciudadanía acercarse a las memorias del conflicto armado.

La dirección anterior, bajo Cuesta, impulsó iniciativas como Ausentes, estrellas presentes, el Jardín de la memoria, la campaña No es hora de callar y la muestra Exhumar la memoria, esta última orientada a visibilizar el trabajo de búsqueda de personas desaparecidas en Colombia.

Mora asume la dirección con el reto de consolidar lo construido y proyectar nuevas estrategias para que la entidad llegue a más barrios, colegios y espacios comunitarios, incorporando perspectivas de género, étnicas y territoriales.

En sus primeras declaraciones, la nueva directora destacó que su propósito será “seguir construyendo puentes entre la memoria y la vida cotidiana, para que nunca más el olvido sea una opción”.

