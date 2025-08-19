ARN entrega 9.840 millones de pesos para fortalecer proyectos productivos de ex-FARC

En Fortul, Arauca, la Agencia para la Reincorporación fortaleció 25 proyectos productivos colectivos de firmantes de paz. Foto: ARN

El desarraigo está atravesado por la incertidumbre de no saberse propio de algún lugar, de no tener cimientos para construir con esfuerzo un futuro digno. Aún con ese sentimiento a cuestas y con promesas que se cumplen a paso lento, los firmantes del Acuerdo de Paz le siguen apostando a la oportunidad de empezar de cero una vida lejos de la guerra.

Tras ocho años de la firma de ese pacto final entre el Gobierno y las extintas FARC, una de las principales apuestas ha sido la reincorporación económica y es justo desde ahí que la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) busca que los firmantes encuentren arraigo a la vida civil a través del fortalecimiento de sus proyectos productivos.

Para darle cumplimento a esa promesa, la ARN realizó en Arauca la entrega simbólica de 25 cheques por $9,840 millones para 25 proyectos de firmantes de paz en el marco del proyecto de fortalecimiento a proyectos productivos en distintos territorios del país. Las iniciativas de los firmantes, que además involucran a sus comunidades, vinculan en total a 865 personas que trabajan en cultivos de café y cacao, piscicultura, ganadería y cervecería.

“Un factor de arraigo para la vida civil es decidir la vivienda, la tierra, la familia, pero la sostenibilidad económica también es un factor de arraigo en el sentido de que nos garantiza que la gente no se regrese nunca más a las armas y ese es el sentido de cualquier proceso de reincorporación. Por eso estamos trabajando en fortalecer la sostenibilidad económica de los proyectos productivos”, señaló Alejandra Miller, directora de la ARN.

Bajo el sol de Fortul, Luis Padilla saluda a cada invitado con una sonrisa amplia. Dice que se siente orgulloso del proyecto de piscicultura que ahora representa, pero saca más pecho cuando cuenta que ha trabajado con y para la comunidad. Padilla es firmante de paz y representante legal de la Asociación Fortuleños por la Paz (AFPAZ), uno de los proyectos beneficiados por la ARN, y cuenta que el desarrollo económico y social de AFPAZ ha sido uno de los grandes logros después de firmar el Acuerdo de Paz.

“En esta asociación, que es la única mixta en el departamento, no solo nos enfocamos en la reincorporación, nos importa más la comunidad porque lo que buscamos es reparar el daño en nuestro municipio. Queremos construir un territorio de paz y por eso buscamos una vida digna”, explicó Padilla, quien también detalló que las promesas ya no están solo en papel.

Durante un recorrido por los pozos de su proyecto piscícola, Padilla va describiendo cómo ha sido el proceso para fortalecer el cultivo de Tilapia y Cachama blanca. Dice que de todas las veces que han fallado es desde donde más han aprendido. Hoy por hoy tienen un mercado fijo y surten de producto a Tame, Arauquita, Saravena y otras zonas de Arauca.

“Dentro de nuestros asociados tenemos comunidades víctimas de desplazamiento forzado y también reincorporados. Estamos trabajando con el pescado para sacarlo a la venta, tenemos una línea fuerte de piscicultura y también nos dedicamos a enseñarle a otros piscicultores más pequeños para que aprendan todo sobre este mundo”, concluye.

Los recursos que recibieron por parte de la ARN esperan invertirlos en mejoras del proyecto, como la adecuación de 12 estanques con sistemas anti-predadores, así como el fortalecimiento de sus actividades a través de la adquisición de insumos, materiales, herramientas y equipos para la optimización de los procesos de cultivo y producción.

Al evento que se realizó el pasado miércoles 13 de agosto también asistieron firmantes de paz de otros proyectos productivos colectivos del país que fueron beneficiados con la iniciativa de la ARN, entre ellos iniciativas de Cauca, Bogotá, Chocó, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Putumayo y Tolima. Todos contribuyen a la sostenibilidad de 940 personas vinculadas, de las cuales 865 son personas en proceso de reincorporación: 593 hombres y 272 mujeres. La entidad decidió en su etrategia apoyar procesos productivos con enfoque de género compuestos en un 60% por mujeres en el colectivo.

Al término del encuentro en Fortul, Arauca, cuatro firmantes de paz y un contratista de la entidad fueron retenidos por autoridades venezolanas en un punto cercano a la frontera. Se activaron todos los protocolos para asegurar el retorno, pero hasta ahora no se ha logrado su regreso al país.

Según informó la ARN, el grupo participó del acto de entrega simbólica de incentivos económicos en Fortul, Arauca. Tras finalizar la agenda, el retorno a sus lugares de origen estaba previsto para la tarde del 14 de agosto, pero, según versiones de la Agencia, las cinco personas habrían decidido cruzar el puente fronterizo con intención turística.

Un llamado al diálogo y a la seguridad para los firmantes

El más reciente informe del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, que le hace seguimiento al cumplimiento de lo pactado en el Acuerdo Final de Paz de 2016, señaló que, tras ocho años de la firma, solo el 34% de los compromisos se han cumplido plenamente.

Sobre el punto 3 del Acuerdo que abarca la reincorporación, el informe que comprende el periodo entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024, concluye que todavía hay algunas falencias en la evaluación y financiación de proyectos productivos colectivos.

Para Laura Vega, delegada del Consejo Nacional de Reincorporación Componente Comunes (CNR), la sostenibilidad económica es fundamental para lograr las garantías de vida digna de los firmantes de paz. Sin embargo, Vega resalta que tras nueve años del Acuerdo todavía es un tema que tiene grandes desafíos para un cumplimiento completo.

“Se necesita garantizar una serie de componentes para que realmente los proyectos sean sostenibles y de ahí nace la estrategia en una sesión del CNR que contempla ocho factores incluido el tema de la tierra, lo técnico y lo ambiental. Eso permite una mirada integral”, dijo.

Otro de los factores que resaltó Vega fue la importancia de condiciones de seguridad para evitar sucesos como el desplazamiento de firmantes de paz que han tenido que abandonar o reubicar sus proyectos productivos a raíz del conflicto armado que sigue latente.

“Es importante que los proyectos tengan unas condiciones básicas de seguridad para que no sean luego golpeados, por eso junto a la estrategia de sostenibilidad se aprobó el programa especial de seguridad y protección. Desafortunadamente seguimos sumando compañeros firmantes asesinados, ya casi la cifra le pega a los 500 firmantes asesinados y siguen habiendo desplazamientos. El tema de la seguridad sigue siendo complejo y hay muchas dificultades de estigmatización, amenazas y falta de garantías”, explicó Vega.

Miller, directora de la ARN, se refirió a un punto crucial para garantizar la seguridad de los firmantes e hizo un llamado al ELN para retomar los diálogos de paz.

“Si no avanzamos en la construcción de la paz, en el país la reincorporación va a ser cada vez más difícil. Ya hemos visto lo que ha pasado en otros territorios, como Catatumbo. Existe la necesidad de que avancemos, de que se componga toda posibilidad de negociación con todos los grupos. Es importante enviar dos mensajes al ELN para que se retomen, a través de la voluntad política, los diálogos y la mesa de negociación, y por otro lado siempre exigir el respeto a la vida de los y las firmantes del Acuerdo de Paz que están ubicados en los territorios donde ellos tienen algún tipo de intervención”, señaló.

Fue precisamente Arauca el epicentro de una de las grandes crisis en ese proceso de paz tras el atentado del ELN a una base militar en la que murieron varios uniformados. Recientemente se conoció que en ese departamento el ELN secuestró a dos funcionarios de la Fiscalía que siguen en cautiverio. Esa acción llevó a que el presidente Gustavo Petro se pronunciara sobre la ruptura de los diálogos.

Garantizar la sostenibilidad y el arraigo

Más allá de las condiciones de seguridad que son un punto clave para que sea exitosa la reincorporación, las condiciones económicas también se convierten en un asunto principal, pues a través de este componente se logran procesos organizativos, el sostén de familias enteras, la generación de empleo y el desarrollo de las comunidades y sus territorios.

“Hace dos años y medio que llegamos a la agencia encontramos que había enormes debilidades en estos procesos de sostenibilidad económica y por eso nos dimos a la tarea de trabajar desde lo colectivo, un proceso de fortalecimiento de esa sostenibilidad económica que permitiera los firmantes, no solo generar más ingresos, sino también generar o apoyar parte de sus propuestas de transformación territorial y de transformación de país a través de la economía social”, explicó Miller.

Y agregó que la estrategia ha buscado llegar directamente a las comunidades, a los territorios y a los procesos organizativos. “Estos cheques contribuyen de manera particular a las cooperativas y a los integrantes de estas para fortalecer sus procesos, sus ingresos económicos y también fortalece una apuesta distinta de país”, dijo.

Para la entrega de los 25 cheques que suman $9,840 millones se utilizaron recursos asignados a través de la Estrategia de Sostenibilidad del Programa de Reincorporación Integral (PRI), que está dirigida a fortalecer proyectos productivos colectivos, proyectos productivos individuales asociativos, e iniciativas productivas colectivas autogestionadas por formas asociativas.

Los proyectos seleccionados podrán destinar los recursos para activos productivos, estrategias de mercadeo y comercialización, innovación tecnológica, procesos de transformación y valor agregado, y procesos de certificación y permisos.

Para esta estrategia, la ARN ha recibido el apoyo por parte de organizaciones y organismos de cooperación internacional como la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y Corporación Colombia Internacional (CCI).

“El convenio que tenemos es para apoyar la estructuración y ejecución de proyectos de sostenibilidad. De los 25 proyectos beneficiados, 20 están acompañados por FAO. Los proyectos tienen la apuesta de sostenibilidad y la sostenibilidad pues tendría tres pilares fundamentales: el técnico productivo, el social y el ambiental”, señaló José Nelson Camelo, coordinador de proyecto con la ARN e integrante del área de agricultura familiar y mercados inclusivos de la FAO en Colombia.

Según tiene contemplado la ARN, se espera que para el próximo año se fortalezcan 112 proyectos más en el marco de esta estrategia. Hasta ahora se tienen recursos asegurados para 90 planes de sostenibilidad para este año.

“Esos primeros 25 bonos significan muchísimo porque empiezan a ser realidad la sostenibilidad de los procesos productivos colectivos que tiene dos apuestas en su corazón: rescatar la dimensión colectiva de la reincorporación económica y hacer colectivamente posible el desarrollo de los territorios. Recuperar ese espíritu fue una de las apuestas de este gobierno”, explicó Tania Rodríguez, directora programática de la ARN.

Y agregó: “La estrategia retoma la idea de que la posibilidad de hacer sostenible un proceso productivo colectivo no solamente tiene que ver con entregar el capital semilla de los 8 millones que se pactó en el Acuerdo, sino que tiene que ver con incorporar acompañamiento de la asistencia técnica”.

Para ello, Rodríguez explicó que en esta iniciativa de la ARN se tuvieron en cuenta varios factores como la fortaleza técnica, administrativa y financiera de las propuestas; la fortaleza asociativa; la inclusión de enfoques diferenciales; la formulación de proyectos y su acompañamiento; la estrategia de mercado y comercialización; el acceso a tierras y el componente de seguridad.

“Tenemos recursos asegurados para 90 planes de sostenibilidad. El año entrante esperamos llegar a los 112 proyectos que hoy están postulados en la estrategia (...) Los recursos se están invirtiendo en los territorios más afectados por la guerra y con esas inversiones estamos convencidas de que aportan a la reducción de brechas”, añadió Rodríguez.

Mientras avanza el cumplimiento de la reincorporación económica y sus garantías de seguridad, los firmantes de la paz esperan seguir avanzando en sus proyectos y construir cada vez más el arraigo a su tierra y a sus comunidades. Están convencidos de que pueden construir paz a través de la asociatividad y la economía.

