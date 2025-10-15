Logo El Espectador
15 de octubre de 2025 - 09:59 p. m.

Así fue la destrucción de 4 toneladas de material de guerra de disidencia

El Gobierno Nacional y la disidencia de Walter Mendoza, conocida como la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, iniciaron la destrucción de 14 toneladas de material de guerra entregado por ese grupo armado. El acto, realizado en Puerto Asís (Putumayo), contó con la presencia del presidente Gustavo Petro.

Redacción Colombia +20

