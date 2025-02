Gobierno confirma que le planteó a la Fiscalía la suspensión de la captura de Araña

El comisionado de paz, Otty Patiño y Geovany Andrés Rojas, delegado de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, conocido como Araña. Foto: Archivo El Espectador

El comisionado de paz, Otty Patiño, confirmó que el Gobierno sí le ha planteado a la Fiscalía que suspenda la orden de captura contra Geovany Andrés Rojas, conocido como Araña y delegado de la disidencia Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, sobre quien pesa una circular roja de Interpol por tráfico de drogas hacia Estados Unidos debe llevar a un pedido de extradición por parte de ese país.

De acuerdo con Patiño, la petición se hizo con base en el que proceso de paz que el Gobierno sigue con esa disidencia está “bastante adelantado”.

“Hay un proceso. Primero la notificación. Luego la orden de captura, que tiene que emitir la Fiscalía y luego la suspensión del cumplimiento de la orden de captura con base en la apreciación de que se trata de un proceso bastante adelantado, que es lo que nosotros ya le hemos planteado a la Fiscalía”, dijo Patiño a varios medios.

El presidente Gustavo Petro también se refirió este miércoles sobre este tema y dijo que las órdenes de extradición pueden cesar si procesos avanzan.

“Las normas de Colombia dicen que las órdenes de extradición pueden cesar si los procesos de paz demuestran avances de importancia. El avance se mide en el desmantelamiento de la economía ilícita y en el respeto a los derechos de la población”, dijo el mandatario en su cuenta de X (antes Twitter).

El comisionado también se pronunció sobre la denuncia que el lunes fue entablada en su contra ante la Fiscalía por supuesta obstrucción de su parte en la captura de Araña.

De acuerdo con la denuncia, Patiño “habría incurrido en conductas contrarias a la ley al intentar impedir una acción legítima de captura realizada por Interpol en cumplimiento de la circular roja emitida por solicitud de una Corte de Carolina del Sur de los Estados Unidos”.

Patiño dijo que no se trató de ningún obstáculo para impedir que operara la justicia, sino una protesta por el abuso de una autoridad.

“Lo que hubo fue una protesta por el abuso que estaba haciendo un cuerpo armado, llámese CTI o cualquier otro cuerpo armado. Yo no solo como consejero de paz, sino como ciudadano puedo y debo protestar frente a cualquier abuso que tenga cualquier cuerpo armado o unidad armada sea institucional o no contra cualquier ciudadano, sea o no un delincuente y más si está en un proceso de paz”, dijo el comisionado en las mismas declaraciones.

Además, dijo que no se estaba cuestionando los procesos de extradición ni las órdenes de captura sino las “circunstancias en las que se dio la captura de Araña”. “Pregunté al agente del CTI quién podía detener ese proceso para hacer uno civilizado, claro y transparente”, dijo el comisionado a W Radio.

Hace una semana, en medio del procedimiento de detención, Patiño habló con los funcionarios del CTI de la Fiscalía y les dijo en una grabación que circuló por redes sociales que la captura de Araña iba en contra de la paz.

“Esto puede constituir un nuevo elemento de trampa hecho por ustedes. Cuando procedan a esta operación están reiterando que están haciendo una trampa contra el proceso de paz que estamos desarrollando”, dijo Patiño, quien esgrimió que Rojas tenía levantadas sus órdenes de captura en virtud de su rol de delgado de la Coordinadora Simón Bolívar en los diálogos de paz.

Los denunciantes aseguraron que “el acto constituye una clara violación a la ley colombiana, pues impide el cumplimiento de las funciones de las autoridades encargadas de hacer efectiva la cooperación judicial internacional”.

Es importante aclarar que Araña sí fue capturado y está privado de la libertad desde el miércoles 12 de febrero. El fin de semana, su equipo jurídico interpuso un hábeas corpus ante el Tribunal Superior de Bogotá, pero se le negó el recurso.

El magistrado que recibió la petición aseguró que Araña no ha recurrido a todas las instancias debidas antes de usar la figura de hábeas corpus para su proceso.

Washington ya hizo una notificación sobre la extradición a la Cancillería y deberá surtir el curso normal. De acuerdo con el trámite regular que se hace en estos procedimientos, la información de extradición debe llegarle al Ministerio de Justicia, para que verifique la documentación. De allí se envía a la Corte Suprema de Justicia, que debe hacer una revisión y decidir si procede o no la extradición.

Aún así, el presidente Gustavo Petro tiene la decisión final porque, aunque la Corte puede decir que sí es favorable o sí procede la extradición, el Gobierno, en cabeza del mandatario, es el que tiene la opción de extraditar o no alguien. Esta decisión podría agregar o quitar tensión a las relaciones de Colombia con Estados Unidos.

