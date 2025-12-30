En plenos combates en Catatumbo, Gobierno amplió plazo para Zona de Ubicación del Frente 33

El presidente Gustavo Petro y Andrey Avendaño delegado del grupo armado en ese proceso de paz y uno de los mandos políticos del Frente 33 que hace presencia en Catatumbo. Foto: Archivo Particular

En medio del escalamiento del conflicto en Catatumbo, el presidente Gustavo Petro extendió por siete meses el plazo para la construcción en Tibú de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para el Frente 33 –que hace parte de la disidencia del Estado Mayor Central de los Bloques y Frente (EMBF)–.

Esa estructura protagoniza cruentos enfrentamientos con el ELN que dejan al menos 300 desplazados, según alertaron las autoridades. Los choques entre los grupos armados generan preocupación porque recuerdan el temor de la crisis humanitaria que ambos generaron a inicios de este año en esa región de Norte de Santander.

La extensión del plazo fue formalizada mediante la Resolución 474 de 2025, firmada el pasado 23 de diciembre, con el fin de “continuar con el alistamiento para el ingreso”.

Esa zona fue pactada en mayo pasado en el marco del proceso de paz con ese grupo armado, comandado por Calarcá Córdoba, tras una reunión extraordinaria en San José de Cúcuta, a la que asistieron delegados del Gobierno Nacional y representantes del Frente 33.

En ese momento, mediante la Resolución 161 de 2025, se autorizó la ZUT por siete meses en el área rural de Tibú. El documento estableció un plazo de 45 días para que los integrantes del Frente 33 se trasladaran a la zona.

Sin embargo, ese plazo venció el pasado 7 de julio sin que se registraran avances significativos ni la estructuración del plan integral de desarrollo asociado a la zona, que además representaba el ultimátum que el presidente Petro dio en abril pasado a ese grupo armado para iniciar el tránsito hacia los lugares de preconcentración.

Según la resolución, entre mayo y noviembre de 2025, el Gobierno, a través de la Mesa de Diálogos de Paz, sostuvo encuentros con el Frente 33 con el fin de avanzar en la preparación de sus integrantes para su ingreso a la ZUT.

La Defensoría del Pueblo se pronunció sobre la decisión del Ejecutivo y señaló que desde un principio había advertido sobre los riesgos que estas zonas representan para las comunidades.

“Desde entonces no se han acordado los protocolos necesarios, y el conflicto entre el Frente 33 y el ELN se ha mantenido sin desescalar y concentrado en Tibú, haciendo aún más dudosa esta operatividad”, se lee en el comunicado.

La extensión de la ZUT preocupa a esa entidad, especialmente en medio de los recientes combates entre el ELN y el Frente 33, que han demostrado que la violencia sigue golpeando de frente a la región y que las condiciones de seguridad para las comunidades no están garantizadas.

A dos días de que se termine el año persisten las dudas obre la reglamentación de las ZUT.

