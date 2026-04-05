Por quinto año consecutivo, Colombia sigue siendo el país menos pacífico de América del Sur

Según Global Peace Index, en 2024 hubo 933 muertes por enfrentamientos. Foto: Agencia AFP

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Colombia es el país menos pacífico de América del Sur por quinto año consecutivo y ocupa el puesto 140 de 163 países, según el más reciente informe del Global Peace Index.

En la región, Argentina (46) y Uruguay (48) lideran el índice de paz, mientras Venezuela (139) se aproxima al último lugar que ocupa Colombia.

El informe muestra un deterioro en variables asociadas al conflicto en curso, como el aumento de muertes por enfrentamientos, que casi se duplicaron en un año: pasaron de 434 en 2023 a 933 en 2024.

Aun así, el índice de paz registra una mejora leve. “Hubo avances en los ámbitos de militarización y de seguridad, lo que llevó a un aumento general de la paz del 0,55 %”, indica el balance.

Es una mejora en la estabilidad política, dice el Global Peace Index, que responde a reformas como la pensional de junio de 2024, “que amplió la cobertura y mejoró los beneficios para las personas mayores, y reformas tributarias progresivas”.

A eso se suman reformas tributarias progresivas y nuevas leyes impulsadas a finales de ese mismo año –que también corresponden a la administración de Gustavo Petro–, orientadas a garantizar mayor seguridad en la tenencia y el acceso para pequeños agricultores y comunidades históricamente excluidas.

El índice estima que estas medidas contribuirán a impulsar el desarrollo rural y a reducir los conflictos por la tierra. “Estos esfuerzos redujeron la agitación social y estabilizaron el clima político al abordar desigualdades económicas de larga data”, añade el informe.

El costo de la guerra

Los esfuerzos, sin embargo, no han sido suficientes para frenar la guerra. Según indica el Global Peace Index, el país no solo presenta una tasa de homicidios alarmante, sino un número alto de víctimas de desplazamiento forzado interno y refugiados.

Esas cifras tienen un peso económico concreto: el costo de la violencia en Colombia equivale al 19,66 % de su Producto Interno Bruto (PIB), lo que lo ubica como el séptimo país con mayor carga en este indicador a nivel mundial. Solo lo superan países como Afganistán (41,56 %), Ucrania (40,92 %), Corea del Norte (39,14 %), Siria (33,97 %), Somalia (24,71 %) y la República Centroafricana (22,48 %).

El informe señala que los países afectados por conflictos de alta intensidad concentran los gastos más altos en muertes en combate, seguridad interna y atención a desplazados y refugiados.

¿Cómo es el conflicto en Colombia?

La Matriz de Escalada de Conflictos del Global Peace Index muestra tres conflictos con tres grupos armados: Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central (EMC).

En los tres casos, la mayoría de los puntajes se concentran entre 2.0 y 3.0, lo que ubica a Colombia en una franja intermedia de la tabla. A diferencia de conflictos como Iraq–IS o Israel–Hamás, que alcanzan valores de 5.0 en varias categorías, los conflictos colombianos no presentan niveles máximos de escalamiento.

La matriz muestra que, teniendo en cuenta los conflictos con esas tres estructuras armadas, Colombia tiene un conflicto activo pero sin escalada extrema.

Hoy ninguno de esos tres grupos armados tiene una mesa de negociación activa en la paz total del Gobierno Petro.

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