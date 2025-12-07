Colombia presentará los diseños del hospital de la paz para sobrevivientes de violencia sexual

La obra arquitectónica fue diseñada por el chileno Alejandro Aravena, Premio Pritzker 2016. Foto: Archivo Particular

El próximo miércoles 10 de diciembre, a las 9:00 a.m., el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional será escenario de un acto de reparación a mujeres sobrevivientes de violencia sexual en el conflicto armado.

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos se presentarán oficialmente los diseños arquitectónicos del Hospital de la Paz, que se construirá en Cumaral, Meta, y que se proyecta como el primer centro especializado en su tipo en el país.

El proyecto, liderado por la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales y el programa PRESENCIAS — Sonidos & Ecos de la Universidad Nacional, tiene una dimensión simbólica y política que va más allá de la infraestructura y busca convertirse en un modelo de sanación integral que combine salud física y mental, acompañamiento judicial, memoria y procesos comunitarios.

La obra arquitectónica fue diseñada por el chileno Alejandro Aravena, Premio Pritzker 2016, quien desarrolló un proceso participativo con víctimas para concebir un espacio que funcione como “una casa sanadora”, según ha descrito. El hospital se levantará en un terreno de nueve hectáreas donado por la familia Quintero Ruiz, gesto que ha permitido que una aspiración histórica —la creación de un centro integral para mujeres sobrevivientes de violencia sexual— se acerque a su materialización.

De acuerdo con la información, el Ministerio de Salud integró el proyecto al sistema nacional a través del Hospital San Juan de Dios, garantizando su sostenibilidad y fortaleciendo el compromiso institucional con la no repetición.

El miércoles también habrá la presentación musical de un coro conformado por 100 mujeres víctimas y 100 cantantes profesionales, acompañadas por la reconocida artista mexicana Vivir Quintana, autora del himno latinoamericano “Canción sin miedo”.

La ceremonia también contará con intervenciones del Coro Chaminade, la pianista cubana Beatriz Batista, y el maestro Aníbal Dos Santos, primera viola de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, en un repertorio que entrelaza memoria, duelo y esperanza.

A la ceremonia asistirán autoridades nacionales e internacionales, entre ellas el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli Arteaga; el director de la UIA, Giovanni Álvarez; y Ángela María Escobar, lideresa de la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, quien desde 2016 impulsa la iniciativa con la convicción de que la reparación debe ser real y transformadora.

El evento incluirá un mensaje especial del ginecólogo congoleño y Premio Nobel de Paz 2018, Denis Mukwege, fundador del Hospital Panzi, referente mundial en la atención a sobrevivientes de violencia sexual.

Mukwege ha insistido en que hospitales nacidos desde el dolor colectivo —como Panzi y el futuro Hospital de la Paz— son lugares donde “la violencia deja de tener la última palabra”.

La jornada busca consolidar un compromiso interinstitucional que articula víctimas, academia, Estado y sociedad civil en torno a la no repetición.

La ceremonia tiene entrada libre.

