‘Stand up’ y periodismo, la nueva apuesta para contar historias en profundidad

Rutas del Conflicto realizará en el café bar La Ley su primer “Open mic para periodistas”. Foto: Rutas del Conflicto

Las complejas historias periodísticas que describen los conflictos sociales en Colombia tienen una nueva manera de llegar al público, gracias a un experimento narrativo, un espacio al estilo de los bares de comedia, pero protagonizado por reporteros investigadores. El 5 de diciembre, a las 7:00 p. m., el medio Rutas del Conflicto realizará en el café bar La Ley (Calle 23 #6-7, Local 9) su primer “Open mic para periodistas”.

El evento busca romper la complejidad habitual del periodismo investigativo y acercar al público, desde un lenguaje directo y accesible, a historias relacionadas con la responsabilidad de las empresas en conflictos socioambientales. En esta primera edición, los invitados Alejandro Pino, Nicole Acuña y Óscar Parra, compartirán sus experiencias y hallazgos desde una perspectiva más cercana y menos formal.

Sportwashing: cuando las empresas marcan el gol y las comunidades pagan la cuenta

El eje de la noche será el llamado “sportwashing”, una práctica en la que grandes poderes económicos o políticos que están vinculados, en diferentes niveles de responsabilidad, con afectaciones sociales o ambientales, recurren al patrocinio deportivo para mejorar su reputación y desviar la atención de sus impactos.

Expertos como el analista británico Matt Rendell explican que esta práctica no es nueva ni aislada: hace parte de un patrón global documentado por organizaciones como Amnistía Internacional, en el que empresas cuestionadas invierten grandes sumas en actividades deportivas para “limpiar” su reputación y neutralizar críticas.

En Colombia, donde el deporte despierta pasiones profundas e identidades locales, esta estrategia ha encontrado un terreno fértil. Empresas minero energéticas y extractivistas han impulsado equipos, torneos comunitarios y eventos de gran visibilidad para posicionarse como aliadas del desarrollo, incluso cuando enfrentan oposición de comunidades afectadas.

Como lo resume la periodista Nicole Acuña, una de las invitadas de la noche, la metáfora del fútbol les permite acercarse a historias muy complejas sobre despojo de tierras en Colombia. “Lo cierto es que, aquí han venido muchas empresas y nos han metido unos golazos. Por un lado se han quedado con territorios muy extensos en medio de situaciones de violación a los derechos humanos y por el otro, se muestran como los grandes patrocinadores del deporte”, explicó la reportera.

Oscar Parra, director de Rutas del Conflicto, señala que las investigaciones -que son el centro del ‘stand up’-muestran casos en los que empresas mineras o petroleras han financiado grandes eventos o deportistas renombrados, tanto a nivel local, en el entorno de sus proyectos, como a nivel nacional.

“En medio de conflictos muy delicados con las comunidades en las que han hecho su exploración o explotación, terminaron patrocinando a la Selección Colombia o apoyando eventos en la Amazonía, que tuvieron, inclusive, el apoyo en la difusión del hermano de Ronaldinho Gaucho”, explica Parra.

Periodismo más cercano, más honesto y más público

Ginna Santisteban, la encargada creativa de todo el formato, explica que con el “Open mic”, Rutas del Conflicto experimenta un formato que mezcla humor, storytelling y análisis, para hacer que investigaciones complejas. “Llevamos muchos años investigando sobre la responsabilidad de grandes poderes económicos en el conflicto en Colombia. Son textos usualmente leídos por públicos especializados, buscamos que lleguen a más personas sin perder rigor”, explica la periodista.

El público podrá escuchar, desde la voz de los propios investigadores, cómo se construyen estas historias: las dificultades para acceder a fuentes, los silencios de las empresas, las resistencias de las comunidades y las lecciones que deja investigar territorios donde lo económico y lo social chocan de frente.

“Open mic para periodistas” no solo es un experimento narrativo, también es una llamada a respaldar el periodismo de investigación independiente en un momento en que resulta más necesario que nunca.

La invitación está abierta: este 5 de diciembre, en el café bar La Ley, el público interesado puede adquirir las entradas consultando en las redes sociales de Rutas del Conflicto.

