Mesa con Comuneros del Sur logra hallazgo de cinco fosas en resguardo indígena Awá en Nariño

En el resguardo indígena Awá El Sande, municipio de Samaniego, en Nariño, se identificaron cinco fosas comunes y un antiguo campamento de guerra que podrían contener los restos de al menos 15 personas desaparecidas entre 1999 y 2009.

Los hallazgos se lograron debido a los avances de la mesa que lleva el Gobierno de Gustavo Petro con Comuneros del Sur, el frente que se separó hace un año de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional.

En ese espacio se acordó que se adelantarían acciones humanitarias para buscar a los desaparecidos, una medida que se haría en coordinación con comunidades e instituciones.

La acción fue liderada por la Subcomisión Técnica de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Este espacio reúne al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Gobernación de Nariño, la MAPP/OEA, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), delegados del Gobierno nacional y representantes de Comuneros del Sur.

El Protocolo V, construido este año en esa mesa de diálogo, establece lineamientos técnicos y operativos para acceder a territorios de forma segura y coordinar acciones humanitarias con participación de instituciones y comunidades.

Justamente en El Sande, se realizó hace unos días la primera jornada de documentación, que contó con la presencia de firmantes de paz, buscadores de Comuneros del Sur, integrantes de la UBPD y la guardia indígena.

“Recientemente, aplicamos este protocolo en el resguardo de El Sande, donde hemos podido garantizar que las acciones humanitarias se enfoquen realmente en los objetivos y entreguen resultados concretos”, afirmó Roger Garzón, delegado de Comuneros del Sur, al destacar que ya cuentan con una experiencia replicable en otras zonas del departamento.

La puesta en la mesa del tema de desaparecidos se dio durante el séptimo ciclo de trabajo de la mesa de diálogos. El Colectivo de Mujeres Buscadoras de Samaniego presentó entonces una declaratoria que reivindica su papel activo en la búsqueda de sus seres queridos. Como respuesta, se activaron acciones de fortalecimiento organizativo, formación y acompañamiento psicosocial, con el apoyo de la Gobernación de Nariño, la UBPD y los delegados de Gobierno y Comuneros del Sur.

“He escuchado cientos de voces de familias buscadoras. Nos hemos comprometido a trabajar para contribuir a cerrar ese duelo tan doloroso”, aseguró Ángela María Robledo, delegada del Gobierno nacional en la Mesa.

Nariño es uno de los departamentos con mayor número de personas desaparecidas en Colombia. Según la UBPD, más de 4.500 casos han sido reportados, la mayoría vinculados a enfrentamientos entre grupos armados, operaciones militares y acciones de control territorial que se intensificaron a finales de los años noventa.

El resguardo Awá El Sande, en particular, ha sufrido desplazamientos masivos, confinamientos y múltiples afectaciones a líderes comunitarios, lo que lo convierte en un punto crítico para la búsqueda humanitaria.

Óscar Iván Ordóñez, coordinador territorial de la UBPD, resaltó que el protocolo permitirá fortalecer la búsqueda de estas personas desaparecidas en Nariño: “Logramos cumplir nuestra misión humanitaria de llegar al territorio, documentar sitios de interés forense y desplegar acciones para recuperar estos cuerpos”.

¿En qué va el proceso con Comuneros del Sur?

El proceso de paz con Comuneros del Sur es uno de los escenarios de diálogo derivados de la política de “paz total” del gobierno Petro y busca abordar, de forma simultánea, temas humanitarios, socioeconómicos y de seguridad.

Hasta el momento, se han desarrollado siete ciclos de trabajo en los que se han firmado dos acuerdos parciales: el primero, enfocado en desminado humanitario y garantías para comunidades rurales; el segundo, centrado en la búsqueda de personas desaparecidas.

Hace dos semanas, el Gobierno presentó oficialmente este jueves un nuevo programa orientado a la reintegración del grupo Comuneros del Sur.

Ese programa, liderado por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), busca sentar las bases para una transición que combine ingresos básicos asegurados, seguridad social, educación y participación democrática, entre otros. El plan está dirigido a miembros de ese grupo armado y hace parte de los compromisos asumidos en el acuerdo firmado el 8 de junio de este año entre las delegaciones de Gobierno y ese grupo armado.

Aunque se han registrado avances como ese programa, la coordinación interinstitucional, la entrega de armas y el acceso a zonas históricamente vedadas por el conflicto, la mesa enfrenta retos por las acciones armadas que persisten en el sur de Nariño y por la desconfianza de sectores que dudan de la voluntad de desmovilización del grupo Comuneros del Sur.

