Partido Comunes pide apoyo a ‘Pepe’ Mujica para destrabar implementación del Acuerdo de Paz

Representantes del partido Comunes entregan una placa de reconocimiento al expresidente uruguayo José 'Pepe' Mujica. Foto: Prensa Vivamos Humanos

El expresidente uruguayo José ‘Pepe’ Mujica recibió el miércoles por parte de un delegado del Partido Comunes y del expresidente Ernesto Samper una placa de reconocimiento por haber sido garante del Acuerdo de Paz firmado en 2016.

Junto con el reconocimiento, el delegado de Comunes le dio una carta firmada por el consejo político del partido, en la que le piden apoyo para destrabar la implementación de ese pacto. Desde 2017, el expresidente Mujica es garante del Acuerdo de Paz.

En la misiva, Comunes afirma que han pasado “casi 8 años de trabajo incansable por materializar para la gente del común el conjunto de acciones de este Acuerdo”, pero “dificultades y tropiezos” impiden la “paz total”. ”La guerra irregular que ha caracterizado a la sociedad colombiana adquiere cada vez más signos de degradación moral y política, complejizando las posibilidades de una solución por las vías del diálogo y la negociación”, afirma el texto dirigido a Mujica.

Y agregan: “En medio de esta vorágine, la “Paz Total” atraviesa por dificultades y tropiezos, algunos propios de cualquier intento de superación de la confrontación armada, y otros que podrían evitarse si se avanza, de manera decidida y certera, en la implementación integral de lo pactado”.

Además, el partido le solicita al expresidente uruguayo que impulse tres propuestas que quieren exponer en la próxima semana al Consejo de Seguridad de la ONU, a donde la Misión de Verificación de la ONU presentará su informe trimestral y se prevé la visita del presidente Gustavo Petro. “En pocas semanas nos dirigiremos al Consejo de Seguridad de la ONU, que como es de su conocimiento, es el principal mecanismo de definición de la geopolítica entre las principales potencias. Es de resaltar que el apoyo a la implementación del Acuerdo Final de Paz es el único asunto sobre el que los 5 miembros permanentes tienen pleno consenso, lo que lo eleva a ejemplo de acercamiento, distensión y salida para otros conflictos en el mundo.”

Las tres propuestas son: crear una alta consejería para cumplir el acuerdo —un pedido que tienen desde hace al menos un año—, dotar al Plan Marco de Implementación de más financiación, y extender el plazo para la implementación a los próximos tres gobiernos.

“Estamos seguros de que no existen mejores manos que las suyas para depositar nuestro mensaje, así como no hay un mejor testigo de nuestra voluntad y disposición para dar un nuevo envión a la construcción de las bases de la paz completa, que no son otras que el cumplimiento, en la letra y el espíritu, de los contenidos del Acuerdo Final de Paz”, afirmó Comunes

La misiva finaliza con el anuncio que desde la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación (CSIVI) se está trabajando en “la preparación de un evento público de reconocimiento” para Mujica dado “su inmenso aporte a la paz”.

Mujica ha conquistado al mundo con la defensa de una vida austera. Su historia personal incluye el paso por el grupo guerrillero Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, haber sido sometido a tortura y detención durante 12 años por parte de la dictadura uruguaya, y luego lograr la proeza de convertirse en el presidente de su país. Y no en cualquier mandatario. Es un adelantado a cambios que algunos países de América Latina ni siquiera hoy conciben: legalizó el aborto, el matrimonio igualitario y la marihuana; dio asilo a presos de Guantánamo y también recibió a refugiados que huían de la guerra en Siria.

Su presidencia y su fuerte actividad política -a pesar de no tener ningún cargo- divide a los uruguayos, pero para afuera es una figura aclamada por su lucidez, sus análisis de la región y sus apuntes sin tapujos, lo que lo han convertido es una de las voces más respetadas de la izquierda latinoamericana.

