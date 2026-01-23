Estados Unidos reclama a Colombia ante ONU el incremento de reclutamiento de menores

La canciller Rosa Villavicencio no asistió a la presentación del informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU sobre la implentación del Acuerdo de Paz. Foto: EFE - Eskinder Debebe

La Misión de Verificación de la ONU en Colombia presenta este viernes 23 de enero ante el Consejo de Seguridad su más reciente informe trimestral publicado el pasado 19 de enero sobre la implementación del Acuerdo de Paz, en el que volvió a encender las alertas por la persistencia de la violencia armada en varias regiones del país y por los riesgos que este escenario representa para las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

El documento, que cubre el periodo entre finales de septiembre y diciembre de 2025, señala que la presencia y expansión de grupos armados ilegales sigue teniendo un impacto directo sobre la seguridad de las comunidades, los líderes sociales, los firmantes del Acuerdo y el ejercicio de la participación política.

La sesión del Consejo de Seguridad se da en un contexto diplomático sensible para el Gobierno colombiano. Al encuentro —que servirá como antesala a la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, prevista para el próximo 3 de febrero— no asistió la canciller Rosa Villavicencio, debido a que no cuenta con visa para ingresar a Estados Unidos. En representación del Ejecutivo colombiano acudió el viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo.

“El Acuerdo se debe aplicar en su totalidad para que la promesa de paz, justicia y reparación se pueda llevar a cabo. Agradecemos al Gobierno los esfuerzos por impulsar la reforma de la tierra y los programas de desarrollo”, dijo el representante de China, que mostró su apoyo para proteger a excombatientes y para ofrecerles garantías para la reincorporación.

Por su parte, el representante del Congo, Somalia y Liberia, señaló la importancia de conmemorar los 10 años de la firma del Acuerdo de Paz, pues considera que “es un momento para reflexionar sobre el progreso, pero también para renovar esfuerzos que permitan consolidar la paz, impulsar la reconciliación y profundizar en el diálogo con la comunidad internacional”.

Asimismo, el representante del grupo A3 manifestó su solidaridad con Colombia y destacó “el progreso constante logrado en la reincorporación de excombatientes, también en los accesos a la tierra, la vivienda y proyectos productivos en las zonas de formación y reincorporación. También queremos alentar a que haya un esfuerzo sostenido en estos puntos en todo el país”.

Luego, la delegación de Pakistán, dijo que “a su juicio, el Acuerdo de Paz, forjado por y para los colombianos, es la andadura para regenerar sus heridas”.

“El presidente Petro ha tenido conversaciones productivas, pero estamos preocupados por la falta de estabilidad de la violencia, por el cultivo de estupefacientes y el tráfico de drogas. El enfoque de la administración Petro con algunos grupos armados puede generar muchas preocupaciones y plantea dudas sobre la impunidad con el terrorismo y otros crímenes graves. Si esto no se controla, puede extenderse y afectar la seguridad de los colombianos. Pedimos al Gobierno de Colombia que priorice abordar esta amenaza”.

Al igual que las demás naciones, Estados Unidos expresó su preocupación por el reclutamiento de menores por parte de grupos armados. “Pedimos al Gobierno que cumpla con su compromiso de la protección de la infancia y de todos sus ciudadanos”.

“Apoyamos una justicia y una paz real en Colombia, así como unas relaciones fuertes entre el pueblo y las instituciones del Gobierno”, concluyó la representante estadounidense, que subrayó que la prioridad debe ser el trabajo para reducir los cultivos ilícitos y la impunidad con los grupos armados.

En intervenciones más bien cortas, los representantes de Reino Unido y Panamá hicieron un llamado al Estado colombiano a mejorar las condiciones de seguridad, especialmente en época electoral.

Mientras que Reino Unido fue enfático en esta materia; Panamá resaltó que el trabajo por la paz de Colombia es también por la paz del vecino país.

Panamá también destacó el programa integral para mujeres, lideresas y defensoras de derechos humanos en 23 departamentos, un punto que resaltó también Mauricio Jaramillo en los avances que ha tenido el Gobierno con su compromiso de implementar la paz.

Al ser Colombia ahora miembro no permanente del Consejo de Seguridad, el orden del Consejo de Seguridad cambió con respecto a otras sesiones, razón por la cual la intervención de viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo se dio en primer lugar y no al final, como ocurrió en anteriores ocasiones.

Las palabras de Jaramillo reconocieron las fallas del Estado, pero reiteraron el compromiso del Estado para lograr la paz. “La implementación es un compromiso de Estado con la sociedad colombiana. Esto debe ser integral, indivisible y estructural. El Estado implementa el Acuerdo en su totalidad“.

Así como lo señaló Jenča, Jaramillo también habló del asesinato de firmantes de paz, así como también de la importancia de implementar la reforma agraria.

Sobre el asesinato de firmantes, el viceministro señaló que en 2025 fueron asesinados 45 excombatientes, representando un aumento con respecto a 2024. "Esta cifra no puede relativizarse. Es una tragedia humana y un golpe para la consolidación de la paz. Colombia asume esta realidad con autocrítica. Se trata de un problema que trasciende gobiernos y políticas. Sin garantías de seguridad, no hay reincorporación efectiva ni promesas de no repetición".

“Reiteramos nuestra condena al reclutamiento de menores. Lamentamos profundamente la muerte de siete de ellos en un bombardeo realizado en el Guaviare. Para concluir, reconocemos que Colombia no presenta un informe perfecto, sino un proceso real con avances, desafíos y aprendizajes. Por eso, el acompañamiento del Consejo de Seguridad y de la Misión son indispensables. Colombia agradece el respaldo y reitera su compromiso para trabajar por una paz estable y duradera”.

La sesión de este viernes, que además es la primera en la que Colombia participa como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, empezó con las palabras de Miroslav Jenča, jefe Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia.

En su intervención, el diplomático eslovaco aseguró que la Misión “se ha restructurado y está enfocada en verificar la implementación de la implementación de las disposiciones del Acuerdo Final de Paz relativas a la reforma rural integral, la reincorporación de excombatientes, así como su seguridad y la de comunidades en regiones afectadas por el conflicto”.

En ese sentido, Jenčatambién afirmó que: “se discontinuaron tareas de verificación anteriores sobre justicia transicional, el capítulo étnico y el monitoreo del cese al fuego. Como resultado de estos cambios, junto con una mayor optimización en el marco del proceso UN80, la Misión avanza en 2026 con el presupuesto aprobado por la Asamblea General, con casi doscientos puestos menos y una reducción de recursos de casi 15 millones de dólares o más del 17%”.

Entre otras cosas, Jenča resaltó la presencia de la Misión de Verificación y su trabajo con una Comisión Humanitaria para poner en libertad a cinco soldados que habían sido secuestrados la semana pasada, así como también las visitas que han hecho en los últimos meses a varios departamentos afectados por el conflicto como Caquetá, Cauca, Norte de Santander, Nariño y Guaviare.

Sobre los compromisos del Gobierno con la implementación del Acuerdo, el eslovaco fue enfático en decir que “La reintegración de los excombatientes es vital para que los procesos de paz tengan éxito. Garantizar su reintegración a la vida civil es vital para que no resurja la violencia. Sin embargo, a más de nueve años de haber firmado la paz por parte de las Farc, la vida de los 11 mil excombatientes no ha sido fácil”.

En esa vía, el jefe de la Misión dijo: “La vida diaria para líderes y miembros de comunidades en algunas de las zonas más remotas de Colombia es una lucha difícil debido a las acciones de diferentes actores armados ilegal es y a la presencia limitada del Estado, servicios públicos y oportunidades de desarrollo. Su valentía es inspiradora. Gobernadores y alcaldes, firmantes de paz, las víctimas, líderesas y representantes de comunidades indígenas y afrocolombianas, miembros de la Iglesia, líderes del sector privado y funcionarios del Estado trabajando para llevar paz y desarrollo a estas regiones me transmitieron su confianza en el trabajo de la Misión y resaltaron la importancia de su presencia en el terreno”.

Jenča resaltó el compromiso de los firmantes de paz para reincorporarse a la vida civil, pero subrayó que aún queda mucho por hacer para lograr a carta cabal este punto del Acuerdo. “Una cooperativa piscícola que visité recientemente en Nariño y una plantación de café que recorrí en Cauca, y una granja ganadera en Norte de Santander en terrenos adquiridos a un ganadero local, son algunos de los muchos ejemplos de la reincorporación en acción. Sin embargo, la sostenibilidad económica de muchos de los proyectos productivos puestos en marcha por los excombatientes aún no está garantizada. El acceso a la tierra —ya sea con fines productivos o de vivienda— ha avanzado, pero aún debe resolverse por completo. Y la seguridad —la mayor preocupación en muchas regiones— sigue siendo frágil. Desde que dejaron las armas, 487 excombatientes han sido asesinados. Se trata de un ataque inaceptable a la paz. Hago un llamado a que las autoridades redoblen sus esfuerzos para investigar estos crímenes y den prioridad a las garantías de seguridad para los firmantes de paz".

Finalmente, Jenča le envió un mensaje al Gobierno Nacional: “Ahora que comienza el año, deseo hacer eco del llamado del Secretario General para que todas las partes involucradas intensifiquen sus esfuerzos en torno a la plena implementación del Acuerdo de Paz de 2016. En particular, instamos a la administración actual a que agilice el proceso en la medida de lo posible durante los meses que le quedan de mandato”.

Según el informe trimestral, durante el periodo analizado se mantuvieron los enfrentamientos y disputas territoriales en zonas donde el Estado tiene una presencia limitada, lo que derivó en nuevos episodios de desplazamiento forzado y confinamiento de comunidades, así como en homicidios múltiples y asesinatos selectivos.

La Misión de ONU advirtió en el documento que la violencia contra defensores de derechos humanos y excombatientes de las antiguas FARC continúa siendo motivo de especial preocupación, al igual que el reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes por parte de actores armados, una práctica que el organismo califica como una grave violación de derechos humanos.

En ese contexto, el Secretario General de Naciones Unidas subrayó que el deterioro de las condiciones de seguridad representa un riesgo concreto de cara al ciclo electoral de 2026, particularmente en municipios históricamente afectados por el conflicto armado.

El informe hizo un llamado al Estado para reforzar las medidas de protección a candidatos, liderazgos políticos y sociales, y para avanzar de manera efectiva en los mecanismos previstos en el Acuerdo de Paz, como el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política y las estrategias de desmantelamiento de organizaciones criminales.

El documento, que será discutido ante el Consejo de Seguridad, también retoma el balance general de la implementación del Acuerdo de 2016, destacando algunos avances.

