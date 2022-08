Danilo Rueda: “la Paz integral es con todas y todos”

El senador Iván Cepeda presidió el evento convocado en el Salón Rojo del Hotel Tequendama por la plataforma "Defendamos la Paz". Foto: Cortes

“La paz es con todas y con todos”, aseguró Danilo Rueda, designado Comisionado de Paz del nuevo gobierno, durante un evento público convocado por la plataforma Defendamos la Paz. Rueda se refería a lograr consensos con gremios, empresarios, comunidades, pero también con otros grupos y actores armados, como los narcotraficantes, para los cuales se ha hablado antes de “sometimiento” a la justicia. Su intervención generó la respuesta de los empresarios, en cabeza de Bruce McMaster, también presente en el evento, quien puntualizó que ser críticos con algunos procesos no los hacía “enemigos de la paz”.

Álvaro Leyva, designado canciller, fue claro en que la búsqueda de la “paz total” o “paz completa” implica recomponer relaciones internacionales que fueron deterioradas por el gobierno anterior, con Cuba y Venezuela particularmente, dos países que fueron cruciales en los diálogos con las Farc y el Eln, pero también llamó a fortalecer la relación con todo el sistema de las Naciones Unidas, que siempre apoyó la implementación del Acuerdo de Paz de La Habana. Leyva insistió en algo que ya había dicho la semana pasada en un evento con organizaciones sociales: se retomará la mesa de diálogos que instaló Juan Manuel Santos con el Eln y “lo que se vaya acordando se irá aplicando”.

Leyva sostuvo que antes se hablaba de “sometimiento” a la justicia de grupos criminales provenientes del paramilitarismo como las Agc, también llamadas Clan del Golfo, pero esta vez prefirió usar el término “acogimiento”, pues la idea es que se reincorporen a la sociedad a cambio de entregar rutas del narcotráfico y el desmantelamiento de sus estructuras criminales. Aquello implicaría beneficios jurídicos para quienes hoy se encuentran en la ilegalidad. La motivación del nuevo gobierno será “abrir puertas y no cerrarlas” con estos grupos, sostuvo Leyva.

El objetivo del evento era “establecer un diálogo” entre diferentes sectores en torno a las propuestas del nuevo gobierno sobre la búsqueda de la paz. El evento fue presidido por el ex ministro Juan Fernando Cristo, el senador Iván Cepeda y el director del Instituto de Paz de los Estados Unidos Steven M. Hege. John Petter Opdahl, embajador de Noruega y uno de los acompañantes de los diálogos con el Eln, también estuvo presente.

“Con la elección del nuevo gobierno de Gustavo Petro se abren grandes expectativas frente a las posibilidades de paz en el país”, asegura la declaración oficial del evento: “consideramos que la prioridad inicial debe ser el compromiso del Estado en la implementación integral del acuerdo, recuperar el tiempo perdido y garantizar el pleno funcionamiento de las instancias bilaterales contempladas en el acuerdo”.

Recuperar el tiempo perdido fue uno de los temas recurrentes en varias de las intervenciones, casi todas muy críticas frente al manejo que dio Iván Duque y su gobierno a la implementación de los Acuerdos de Paz y en general a las posibilidades de lograr nuevos pactos con otros grupos armados. El senador Cepeda señaló que desde Belisario Betancur todos las presidencias -incluyendo la de Álvaro Uribe- habían tenido entre sus agendas algún tipo de negociación de paz, una tradición que se rompió con la presidencia de Iván Duque. El senador Humberto de la Calle fue sarcástico y criticó la “paz con legalidad” del gobierno saliente, pues olvida que “todo Acuerdo de Paz implica una nueva legalidad”.

“No podemos permitir que un gobierno, de la noche a la mañana, meta al bolsillo la paz, que es una política de Estado”, aseguró el designado canciller Álvaro Leyva, figura central del evento, que aprovechó para cuestionar severamente las decisiones de Iván Duque de no rrespetar protocolos en las conversaciones con el Eln, sumándose a una política hostil contra Cuba, país anfitrión de los diálogos de paz con las Farc y el Eln. “Si no hubiera sido por la comunidad internacional el Acuerdo de Paz [con las Farc] habría fracasado”, aseguró Leyva.

El espacio fue escenario para la primera aparición en público del designado comisionado de paz Danilo Rueda, cuya intervención fue central para comprender cómo se desarrollará la política de paz del presidente Petro. Rueda explicó que hay comunidades que llevan décadas logrando acuerdos humanitarios con los grupos armados en los territorios para sobrevivir, aquello debe convertirse en una “política pública”, según sus palabras, que sea el primer paso para lograr pactos mayores. También aseguró que no habrá paz mientras persista la impunidad de los crímenes de Estado cometidos durante el conflicto, por eso ningún proceso puede “sacrificar la justicia”, aseguró en una clara referencia a la Justicia Especial para la Paz, que el gobierno saliente intentó boicotear y cuyo rol ha sido clave para que los responsables de las graves violaciones a los Derechos Humanos respondan al país.

“En el tejido comunitario hay una fuerza emocional de respaldo ético a la construcción de paz, hemos sido testigos de cómo las mujeres han parado con su valor la violencia sexual, hemos observado cómo una comunidad negra logró que el Eln levantara las minas que había instalado”, contó Rueda, “allí hay acuerdos humanitarios legítimos para defender la vida, aunque puedan ser calificados de ilegales, ellos lo han hecho y lo siguen haciendo. La paz total es tomar esas iniciativas y ponerlas en una política pública para que dialogue con ustedes”, concluyó Danilo Rueda, apuntado que la paz total es “con todas y con todos”.

La tarea de Rueda, en opinión del designado canciller Álavaro Leyva, requiere “creatividad e imaginación” para resolver el enorme reto de lograr acuerdos con el Clan del Golfo, pero también con las disidencias de las Farc y otros grupos irregulares. Leyva recordó que “la partitura de la paz” se parece más al jazz: “uno tiene que recurrir a la imaginación todos los días”.

Los contradictores de Gustavo Petro en la campaña

El escenario también sirvió para el encuentro de varios de los contradictores de Gustavo Petro durante la pasada campaña presidencial: asistieron los excandidatos a presidencia Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández, los exgobernadores Carlos Amaya y Dilian Francisca Toro, y hasta David Luna, senador por el partido Cambio Radical. Quienes antes fueron reacios a acercamientos con el Pacto Histórico o con el ahora presidente electo, estuvieron dispuestos a escuchar y opinar sobre paz con los funcionarios designados del que será su gobierno, lo que constituye un gesto por lo menos simbólico.

Fajardo sorprendió por su intervención que hizo un llamado a escuchar a la mitad del país “que votó por el No en el plebiscito”, mientras que Hernández sostuvo que no habría paz con pobreza y para ello había que desarrollar el empleo: “hay 5 millones de colombianos que viven con un dólar diario, yo les pregunto, un hombrecito, un ciudadano que vive con un dólar diario ¿tendrá tranquilidad?”.

La intervención de los empresarios

El evento contó también con la participación de representantes de los gremios, como Bruce MacMaster, quien fue enfático en decir que “los empresarios no somos enemigos de la paz, hemos estado en todas las negociaciones de paz”. MacMaster, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) dijo que “es importante cuidar el mensaje político, no nos pueden señalar como los ricos, nuestro propósito es crear riqueza, ojalá para muchos. no somos el otro al que hay que invitar aquí por ser el otro, es porque somos ciudadanos de este país”, concluyó.

Jorge Enrique Bedoya, de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) hizo hincapié en que no habrá paz sin invertir en el campo colombiano para superar brechas de desigualdad y poca competitividad. “La paz se construye en los territorios, allí está la producción de alimentos, allí hay 5.8 millones de mujeres rurales que necesitan el apoyo del Estado”, aseguró Bedoya, vocero de un gremio que agrupa a grandes propietarios de tierras: “si no hay un compromiso del Estado con la ruralidad, no habrá paz en este país. Eso requiere decisión política desde el primer día y se hace a punta de generación de empleo y desarrollo de emprendimientos; cuenten con nosotros desde lo que sabemos, a pesar de las diferencias”.

