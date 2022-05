“¿Cumplirá el Acuerdo de paz?”: las respuestas de los candidatos presidenciales

Seis de los ocho aspirantes se dieron cita en la Universidad Eafit para hablar de democracia y los desafíos para el próximo cuatrienio. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Este martes, durante el debate organizado por Colombia+20, la Embajada de Alemania en Colombia, El Espectador y la Universidad Eafit en Medellín, seis candidatos respondieron preguntas enviadas por líderes juveniles de Catatumbo, Cauca y Cali. Ingrid Betancourt, Rodolfo Hernández, Sergio Fajardo, Enrique Gómez, John Milton Rodríguez y Luis Pérez expusieron sus propuestas sobre conflicto armado y construcción de paz, alternativas a los cultivos de uso ilícito y educación incluyente, temas de interés de los jóvenes, recogidos en tres eventos realizados en los territorios por Colombia+20.

Una de las preguntas que generó controversia fue sobre el cumplimiento del Acuerdo de paz con la exguerrilla de las Farc. A la pregunta “Como presidente, ¿respetará , respaldará e implementará el Acuerdo de paz?”, Ingrid Betancourt, Sergio Fajardo y Luis Pérez levantaron la paleta del “Sí”, mientras que John Milton Rodríguez y Enrique Gómez levantaron simultáneamente las de “Sí” y “No”. “La JEP hay que mejorarla. A las víctimas hay que reivindicarlas. Llevamos 3 años y medio y se han burlado de las víctimas. Ellas deben ser el centro del acuerdo. Hay que mejorar el acuerdo y la JEP”, explicó Rodríguez.

Enrique Gómez se sumó: “La metodología de la paz se ha burocratizado, los municipios PDET no ven los recursos y las víctimas no importan al sistema”. Además, hizo fuertes críticas a la JEP. “Aquí lo que importa es reescribir la historia para decir que todos los ciudadanos de bien que luchamos contra los terroristas que azotaron a este país somos malos y que los criminales y asesinos son buenos. Ese no es el camino. Verdad y justicia. Que sepamos sobre la Farc política, el narcotráfico de las Farc y el desplazamiento de las Farc. Y no más asimetrías en la JEP que solo se preocupa por reescribir la historia y no por las víctimas”, dijo.

Asesinato a líderes ambientales

Manuela Gil, representante de la Escuela de Derecho de Eafit, preguntó a los candidatos cómo protegerán a los líderes ambientales. El primero en responder fue John Milton Rodríguez aseguró que la protección inicia por aumentar la presencia del Estado y la lucha contra el narcotráfico. “No puede ser que nuestra gente que está procurando guardar la naturaleza esté exponiendo su vida. El Estado debe asumirlo con responsabilidad”, dijo.

Betancourt, por su parte, cuestionó que no se haya aprobado del Acuerdo de Escazú. “Eso manda una señal de que nuestros líderes ambientales los estamos desprotegiendo y no nos importa”, ese es el mensaje. Y añadió que esto se debe a intereses económicos a los que no les conviene que los líderes ambientales sean protegidos. Sergio Fajardo resaltó la importancia de avanzar en el cumplimiento del Acuerdo de paz en los municipios PDET, donde más han sido asesinados los líderes sociales. “Esas intervenciones van a ser el primer escudo para evitar que la violencia llegue”.

“Sin justicia no hay paz”, dijo Enrique Gómez, quien insistió en su propuesta de una reforma a la justicia. “Como dijo Álvaro Gómez en su momento, si no logramos que no maten a la gente, no salimos de esto y por eso hay que hacer reforma a la justicia ahora”, insistió. “La paz es una consecuencia del bienestar. Cómo pretendemos que haya paz con 22 millones de personas muriéndose de hambre?”, preguntó Rodolfo Hernández, quien volvió a cuestionar a la clase política, entre ellos a César Gaviria y los candidatos que querían su apoyo.

Educación incluyente

Otra de las preocupaciones manifestadas por los jóvenes fue la falta de inclusión en la educación. Lucas Bravo, director de Educambio, preguntó: “Teniendo en cuenta que en este momento tan solo seis de cada mil jóvenes Afro van a la universidad, ¿cuál es su estrategia para cambiar esta realidad, y por qué cree que está pasando?”. Gómez, Pérez y Hernández se refirieron a los problemas generales del sistema educativo mientas que Rodríguez, Betancourt y Fajardo sí hablaron de la inclusión para la población afro.

“El tema de acceso es importante, pero el tema de calidad más”, señaló Enrique Gómez. “El presupuesto de educación ha subido a 55 billones, ha aumentado 82% de 2014 a acá, pero los estudiantes no están satisfechos con la calidad. Los pensum están viejos. Y lo otro es que tener una licencia de universidad es no de los favores del presidente de la Republica. Propongo apertura total y competencia. Más oferta a través de libertad y emprendimiento en el sector universitario”, añadió.

Rodolfo Hernández propuso eliminar el examen de ingreso a las universidades públicas. “Cuando me presenté a la Nacional, se presentaron 3.000 y recibieron 98. ¿Con qué criterio el Gobierno elimina a 2902 para recibir 98? Que el primer semestre cada uno de los estudiantes pueda mostrar sus capacidades para que siga en el segundo semestre. Él mismo se saca, pero él, no los políticos”, explicó.

“La universidad presencial es incapaz de darle educación a todos los jóvenes”, respondió Luis Pérez, quien insistió en su propuesta de crear una universidad digital en cada departamento. Puso a Antioquia como ejemplo: “En dos años han pasado 35mil estudiantes por la universidad digital. Lo que la universidad presencial se demora 100 años en hacer, la universidad digital lo hace en dos. Debemos darle internet a todo el Pacífico, al Caribe, y al sur de Colombia y llevar la universidad digital campesina e indígena”, aseguró.

“La pregunta fue sobre la población afro”, recordó John Milton Rodríguez. El candidato aseguró que el déficit de 43% en acceso a la educación para la población afro en Colombia se debe a que no se ha implementado la Ley 70. “Yo me comprometo a implementarla. Además, Sandra de las Lajas, mi fórmula presidencial, creó la política de etnoeducación en Colombia que permitía cerrar las brechas para las negritudes. También vamos a implementarla”, agregó.

Ingrid Betancourt aseguró que el déficit es consecuencia del abandono del Estado. “Ir al Chocó es más caro que a cualquier otro lugar del país. Estamos sometiendo a los más pobres a los costos más altos. Para que los jóvenes lleguen a la universidad tienen que evitar primero que los recluten. No hay universidades en el pacífico”, dijo. Por ello, propuso trabajar con las comunidades, darles universidad digital y profesores.

Por su parte, Sergio Fajardo dijo que el problema tiene su origen en la sociedad racista. “Hay que entender que las poblaciones afro han sido relegadas a condiciones de vida precarias. La forma de resolverlo a través de acción afirmativa. Vamos a ir directamente donde están a ofrecerles las oportunidades”, señaló.

También sobre educación, Gabriela Pozo, presidente Consejo de la Juventud de Cali, preguntó: ¿Cumplirá, sí o no, los acuerdos pactados entre el Gobierno y movimiento estudiantil?. Todos los candidatos respondieron que sí.

Cultivos de uso ilícito

Los jóvenes también manifestaron su preocupación por las alternativas económicas y la solución al problema de los cultivos de uso ilícito. “¿Cuáles son las alternativas que proponen ustedes para las familias del Cauca que ven en los cultivos ilícitos una forma viable para subsistir?”, preguntó William Pretelt, desde el Cauca.

John Milton Rodríguez aseguró que hay que darles alternativas a los campesinos. “Tenemos que darles opción. No solamente es bala. Hay que brindar capacidades, sistemas de riego, vías terciarias y mostrar que sí se puede” , dijo. Y añadió que los lideres cocaleros y campesinos no pueden seguir siendo “la carne de cañón del tema de los cultivos ilícitos”. “Ellos no pueden seguir muriendo el Estado debe asumir esas responsabilidades”, aseveró.

“En el Cauca nuestros campesinos, afro e indígenas están secuestrados por el narcotráfico, organizaciones criminales y guerrilla; y la ausencia del Estado hace que esas organizaciones se vuelvan la autoridad”, aseguró Ingrid Betancourt. La candidata otras alternativas como el pago por servicios ambientales y exportar créditos de carbono.

Fajardo, en cambio, aseguró que el conflicto en Cauca va más allá del armado. “Les han firmado 1201 documentos con compromisos del Gobierno Nacional ara resolver los problemas de esa región”, dijo. Por eso, propuso un gran diálogo en el Cauca centrado en las comunidades y una transformación productiva. “El cannabis es una alternativa dentro del Cauca, pero si no atendemos el conflicto social que hay allá no va a haber solución”.

“Es hora de acabar esa guerra impuesta por EE. UU. que ha victimizado y destruido nuestra paz, la moral el medio ambiente”, señaló por su parte Enrique Gómez. El candidato aseguró que hay que “plantarse ante los gringos y decir: no más guerra contra las drogas, negociación bilateral ya”. Mientras que Rodolfo Hernández insistió en que “la única manera de acabar con los cultivos en el Cauca y en cualquier parte del país es que lo que cultiven los indignas, campesinos y negros, ganen más plata que lo que le pagan los narcotraficantes”. Hernández aseguró que hay que promover la libre competencia. “Que ellos ganen más. Si no, van a seguir sembrando cocaína hasta el día del juicio por la tarde después de que cierren todos los bancos”, dijo antes de reír.

Finalmente, Luis Pérez insistió en una de sus propuestas más controvertidas. “Si legalizamos el cannabis y le damos a todas las comunidades indígenas una licencia especial y los asesoramos para que produzcan productos alimenticios, recreativos e industriales van a tener un salario de mil dólares, que no lo tiene ningún campesino en el país”, dijo y añadió que hay otras alternativas como el etnoturismo, para que los campesinos e indígenas sean “independientes de los bandidos”.