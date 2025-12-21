Jhon Mechas dice que cese de operaciones contra Fuerza Pública será por “tiempo indefinido”

El presidente Gustavo Petro (izq.) recibió una carta de 'Jhon Mechas' (der.) con una propuesta para parar la crisis por la guerra con el ELN en Catatumbo. Foto: EFE y A

Jhon Mendoza, conocido como Jhon Mechas, jefe del Frente 33 de la disidencia Estado Mayor Central de los Bloques y Frente (EMBF) –comandada por Calarcá Córdoba– y que opera en Catatumbo, señaló que cesará de manera indefinida las acciones militares ofensivas contra la Fuerza Pública.

Según explicó en un video que se conoció este domingo 21 de diciembre, la decisión responde tanto al contexto político actual como a una directriz que, aseguró, ya venían cumpliendo sus unidades en el territorio.

“Siendo consecuentes con la historia y con el momento político que vive el país, hemos tomado la decisión de ratificar públicamente la orientación que nuestras unidades ya vienen cumpliendo. De hecho, el cese de acciones militares ofensivas contra la Fuerza Pública será por tiempo indefinido, reservándonos nuestro legítimo derecho a la defensa”, afirmó en el comunicado.

Sin embargo, Jhon Mechas insistió en que el cese no modifica los enfrentamientos con otras estructuras armadas ilegales. “Esta decisión no tiene ningún efecto frente a otros grupos con quienes sostenemos una confrontación armada en diferentes lugares del país”, señaló.

En el pronunciamiento, el disidente también insistió en que el grupo armado mantendrá su postura frente a la población civil. “Ratificamos nuestro compromiso con la paz, con la justicia social y nuestra decidida batalla por la defensa de la vida y el respeto por la población civil, que nada tiene que ver con la guerra”, afirmó.

¿Quién es Jhon Mechas y por qué tiene un pedido de extradición por EE. UU.?

Mechas es clave para la disidencia de Calarcá porque su estructura opera en un territorio clave para economías ilícitas —cultivos de uso ilícito, contrabando y rutas hacia Venezuela— y su mando le otorga capacidad para incidir en la dinámica de seguridad de varios municipios de Norte de Santander. Es considerado uno de los líderes más fuertes del EMBF en esa región.

El jefe disidente tiene una orden de extradición solicitada por Estados Unidos y una circular roja de Interpol por el atentado contra el expresidente Iván Duque y el ataque a la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta. En ese lugar había personal estadounidense, y por ello ese disidente es tan importante para el gobierno norteamericano.

Su perfil ha sido descrito por autoridades nacionales como uno de los más perseguidos entre las disidencias.

