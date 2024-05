Disidencias liberan a miembros de la Fiscalía y a un militar retenidos en Cauca

Disidencia Estado Mayor Central liberó a cuatro personas que estaban secuestradas en Cauca. Foto: Captur

La disidencia Estado Mayor Central (EMC) dejó en libertad a cuatro personas en la tarde de este domingo 12 de mayo. El suceso fue confirmado y celebrado por el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en X. “Han sido dejados en libertad los miembros de la fiscalía y un soldado secuestrados por el Emc en el Cauca”, escribió el mandatario.

Precisamente, como hace referencia el mandatario, dentro de los liberados están los agentes Bethy Amanda Mage Imbachi y Gerzón Rivera, junto a su acompañante María Yeni Ruiz, quienes estaban en poder de ese grupo armado desde el pasado 19 de abril.

Un día después, al desconocer el paradero de los agentes, la Organización de Naciones Unidas (ONU) alertó la desaparición de los funcionarios y exigió respeto por la vida. Minutos más tarde, el EMC emitió un comunicado para atribuirse el hecho y pedir intervención internacional que facilitara la liberación. Así mismo, esa disidencia señaló el secuestro de los agentes como una consecuencia de la ruptura del cese al fuego en esa zona y finalmente confirmaron que los secuestrados estaban bien de salud.

“Como vemos, la ruptura del cese al fuego pone en riesgo a militares, policías y demás funcionarios del Estado”, se lee en el comunicado. Actualmente, en Cauca, Nariño y Valle del Cauca hay una suspensión regional del cese.

Ese 19 de abril, el Frente Dagoberto Ramos del Bloque Occidental interceptó el vehículo de las tres personas cuando iban por la vía que conecta Popayán con Santander de Quilichao. En ese punto, tuvieron que tomar una vía rural al encontrar un bloqueo. Y fue en esa vía, a la altura de un sector conocido como Dominguillo, jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao, donde fueron interceptados.

Tras el suceso, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía se sumaron a las exigencias para la liberación de los tres secuestrados haciendo un llamado al respeto por la vida e integridad personal. Por otra parte, ofrecieron su ayuda para mediar en una eventual liberación de los secuestrados. “Ofrecemos toda nuestra voluntad y capacidad institucional de mediación, en caso de que se requiera, para que los dos servidores públicos y su acompañante vuelvan pronto a sus hogares”.

El pasado 8 de mayo, la disidencia de Mordisco solicitó la suspensión de acciones ofensivas en el territorio por un periodo de 48 horas con el fin de lograr la liberación de los funcionarios. Además señaló que la vida de los secuestrados estaba en riesgo debido a las operaciones militares que se adelantan en esa zona.

En un comunicado, la disidencia señaló que las fuerzas militares estaban priorizando acciones de rescate y mantenían fuertes operativos en Cauca, mientras que el grupo armado instaba a los organismos internacionales a intervenir.

En la liberación de los dos funcionarios y su acompañante, también se logró la libertad del soldado profesional Yiner Kevin Noscue Largo. El Comité Internacional de la Cruz Roja estuvo presente en la liberación con el fin de facilitar el suceso.

Asimismo, el EMC reconoció la intervención de la misión de verificación de la ONU en Colombia y a la Defensoría del Pueblo por facilitar canales de diálogo con el Gobierno. Por otro lado, tras anunciar la liberación, la disidencia emitió un comunicado en el que le envían un duro mensaje al jefe de Estado.

“Al gobierno nacional recordarle que la intransigencia no lleva a ningún lado (...) su vano intento de sostener una mesa de diálogo con una minoría que no hace parte de las FARC-EP y no representa ni el 5% de nuestra fuerza guerrillera es un mal camino”, se lee en el comunicado.

La disidencia hace referencia a las fracturas que habría dentro de la misma estructura. Recientemente, el jefe negociador del Gobierno, Camilo González Posso, confirmó la salida de la mesa de diálogos de Iván Lozada, máximo jefe de esa disidencia, también conocido como Iván Mordisco.