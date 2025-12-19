¿Dónde comprar regalos para Navidad? Así puede apoyar emprendimientos de paz

La Casa de la Paz fue creada hace tres años y está ubicada en Bogotá. Foto: Archivo Particular

Hay manos que dejaron las armas para sembrar, escribir, cocinar, tejer y levantar proyectos productivos. Son las manos de firmantes del Acuerdo de Paz que hoy sostienen emprendimientos en distintos territorios del país como una forma concreta de cumplir con lo pactado en 2016.

Con la llegada de la Navidad, la compra de regalos abre una ventana para respaldarlos. Estas son cinco ideas de regalo de emprendimientos de excombatientes de las FARC que ofrecen artesanías, morrales, miel y de los que depende la sostenibilidad económica de familias que, nueve años después, continúan en su proceso de reincorporación.

1. Morrales para viajar

Confecciones La Montaña es un emprendimiento de excombatientes que elabora morrales y maletas enfocadas en la funcionalidad y la resistencia. Sus productos están diseñados para viajes a todo tipo de terrenos y han sido probados en condiciones exigentes.

“En Confecciones La Montaña creemos que la paz también se carga al hombro”, señalan sus integrantes.

Línea de ventas: +57 305 429 748

Instagram: @confecciones_lamontana

2. Miel de la paz

Cosechas por la Paz es una apuesta por la reincorporación urbana a través de la economía colaborativa. Liderado por Johan Andrés Niño, el proyecto articula a poblaciones del Valle del Cauca mediante la producción de miel proveniente de apiarios ubicados en Cali.

“Queremos que un día mostrarles a todos lo valiosas que son las segundas oportunidades. Que nos reconozcan por la dulzura y no por los viejos fusiles”, dijo hace unos años Niño a este diario.

Línea de ventas: +57 311 482 6230

Instagram: @cosechasdelvalle

3. Agendas, tazas, velas y cerveza artesanal

La Casa de la Paz reúne varios emprendimientos y actividades creadas por excombatientes en proceso de reincorporación. Uno de sus productos más reconocidos es la cerveza artesanal La Trocha, creada antes incluso de contar con un espacio físico propio.

En este lugar también se encuentran souvenirs como tazas, gorras, agendas y velas con mensajes de paz, elaborados por firmantes del Acuerdo.

Línea de ventas: +57 350 591 2431

Instagram: @latrochacerveza

4. Productos artesanales para el cuidado personal

La Marcha: Mujeres artesanas por la Paz ofrece velas corporales, cremas hidratantes, shampoo y aceites para cuidar la piel hechos por mujeres firmantes de paz.

“Todo lo que ves aquí ha sido creado con cuidado, con orgullo y con el sueño de transformar vidas”, escriben en sus redes sociales.

Línea de ventas: +57 310 4441984

Instagram: @lamarcha.artesanas

5. Ropa con sentido social

Avanza es una marca de la cooperativa Tejiendo Paz de exguerrilleros del antiguo espacio de reincorporación de Icononzo (Tolima). “Buscamos paz fabricar esperanza para nuestro país”, escriben en sus redes sociales

En este emprendimiento podrá encontrar tote bags, camisetas con mensajes de paz, entre otras prendas.

Línea de ventas: +57 322 291 2902

Instagram: @avanza.col

