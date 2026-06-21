Al menos 19 departamentos reportan alertas de presión electoral en esta segunda vuelta

Personas asisten a votar durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales este domingo, en Barranquilla. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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La Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió este domingo que las denuncias relacionadas con posibles hechos de compra de votos y presiones a los electores figuran entre las principales irregularidades reportadas durante las primeras horas de la segunda vuelta presidencial.

Entre las denuncias -registradas en el primer informe de observación entregado por esa organización- aparecen presuntas presiones sobre comunidades y grupos de trabajadores para orientar su voto, así como posibles casos de entrega de dinero a cambio de apoyar a una determinada candidatura. Los reportes provienen de 19 departamentos, 39 municipios y Bogotá. También se recibió una denuncia desde Italia.

La MOE señaló además que algunos reportes advierten sobre mecanismos utilizados para verificar el cumplimiento de esos acuerdos, entre ellos la exigencia de fotografías de la tarjeta electoral una vez marcada por el elector.

Aunque la MOE aclaró que las denuncias ciudadanas deben ser verificadas por las autoridades competentes, destacó que este tipo de conductas constituyen una de las principales amenazas para la transparencia electoral y afectan directamente la libertad del sufragio.

La organización hizo un llamado a los ciudadanos para que rechacen cualquier ofrecimiento de dinero, dádivas o beneficios a cambio de su voto y continúen reportando posibles irregularidades a través de los canales habilitados durante la jornada electoral.

“Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho al voto libre y secreto. Nadie puede obligar o coaccionar a otra persona para que revele el sentido de su voto”, reiteró la MOE en su informe.

La organización también informó sobre la incineración de un bus intermunicipal durante la madrugada en la vía entre Popayán y Cali, en zona rural de Santander de Quilichao.

Aunque calificó el hecho como grave, señaló que la rápida reacción de las autoridades evitó víctimas y permitió que la logística electoral se desarrollara sin alteraciones en el municipio.

Violencia digital y “narrativas” de fraude

Uno de los apartados que más preocupa a la MOE es el relacionado con la conversación política en redes sociales. En el primer reporte se identificaron 2.299 publicaciones en X y Facebook con potencial contenido ofensivo, violento o discriminatorio.

Según el informe, la conversación digital mantiene altos niveles de hostilidad y ha evolucionado desde los insultos personales hacia mensajes que, en algunos casos, promueven la aniquilación física o simbólica de los adversarios políticos. También persisten publicaciones con posibles discursos de odio relacionados con género y pertenencia étnico-racial.

La MOE alertó además sobre el fortalecimiento de narrativas de fraude electoral y mensajes que cuestionan la legitimidad de los resultados, acompañados de llamados a desconocerlos y promover movilizaciones en las calles.

Por ello, la organización hizo un llamado a la ciudadanía y a las campañas presidenciales para rechazar cualquier forma de violencia política, respetar los resultados electorales y verificar la información que circula en redes sociales durante la jornada.

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