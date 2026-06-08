Disidencia de Mordisco anuncia cese al fuego unilateral para la segunda vuelta presidencial

Iván Mordisco es el jefe de la disidencia conocida como Estado Mayor Central. Foto: AFP - JOAQUIN SARMIENTO

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El Estado Mayor Central (EMC), la disidencia al mando de Iván Mordisco, anunció un cese al fuego unilateral por la segunda vuelta de la elecciones presidenciales, que se realizará el próximo 21 de junio.

“El Secretariado del Estado Mayor Central ordena a todas sus unidades: Frentes, Columnas y Compañías en todo el territorio nacional, la ampliación de la suspensión de acciones y operaciones militares ofensivas contra la fuerza pública desde el día 10 de junio a las 00:00 horas hasta el 23 de junio a las 00:00 horas”, escribió el grupo armado en un comunicado emitido este 7 de junio.

Sin embargo, aseguró que mantendrá “el derecho a la legítima defensa ante los ataques de la fuerza pública colombiana o estadounidense y otros grupos armados”.

En el pronunciamiento, el grupo armado defendió los “resultados” del alto al fuego que decretó antes de la primera vuelta presidencial que tuvo lugar el pasado 31 de mayo. Según el EMC, mantuvo la medida pese a los bombardeos, operaciones militares adelantadas en su contra “y el favorecimiento militar a actores armados que están en confrontación con las FARC-EP”.

El anuncio se conoció cuatro días después de que el presidente Gustavo Petro confirmara que ordenó un bombardeo contra Mordisco en Guaviare, tras los enfrentamientos con la disidencia de Estado Myaor de los Bloques y Frente (EMBF), al mando de Calarcá Córdoba y que mantiene una mesa de paz con el Gobierno. Los hechos dejaron 48 muertos, entre ellos 11 menores de edad, y volvieron a encender las alarmas sobre el recrudecimiento de la violencia en ese departamento.

En contexto: Guaviare, otra vez epicentro de guerra: la evidencia de la fractura entre Mordisco y Calarcá

“He ordenado un bombardeo en el Guaviare donde se masacraron entre sí con otra disidencia las estructuras de Mordisco que participaron en el combate”, escribió el pasado 3 de junio el mandatario en su cuenta de X.

Kyle Johnson, investigador de la Fundación Conflict Responses (CORE), explicó a Colombia+20 que la diferencia en el tratamiento que el Gobierno ha dado al Estado Mayor Central y al Estado Mayor de los Bloques y Frentes no se explica únicamente por la continuidad de la mesa de diálogo con Calarcá Córdoba.

“Creo que también es un poco un reflejo de las prioridades políticas en el tema de seguridad. Mordisco ha sido el enemigo público número uno por un rato y, cuando dejó de serlo, era porque Calarcá lo era. Muchas veces estas decisiones responden a dinámicas políticas, igual que a las capacidades de la fuerza pública y a la información de inteligencia sobre ellos. Yo creo que esos otros factores juegan un papel también”, señaló.

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