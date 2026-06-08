Haciendo País

Publicidad

Home

Colombia + 20
Paz y Memoria

Disidencia de Mordisco anuncia cese al fuego unilateral para la segunda vuelta presidencial

Según dio a conocer el Estado Mayor Central (EMC), la medida irá del 10 al 23 de junio. El comunicado se conoce cinco días después de que el presidente Gustavo Petro confirmara un bombardeo contra este grupo por enfrentamientos en Guaviare.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Colombia +20
Redacción Colombia +20
08 de junio de 2026 - 07:00 p. m.
Iván Mordisco es el jefe de la disidencia conocida como Estado Mayor Central.
Iván Mordisco es el jefe de la disidencia conocida como Estado Mayor Central.
Foto: AFP - JOAQUIN SARMIENTO
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El Estado Mayor Central (EMC), la disidencia al mando de Iván Mordisco, anunció un cese al fuego unilateral por la segunda vuelta de la elecciones presidenciales, que se realizará el próximo 21 de junio.

“El Secretariado del Estado Mayor Central ordena a todas sus unidades: Frentes, Columnas y Compañías en todo el territorio nacional, la ampliación de la suspensión de acciones y operaciones militares ofensivas contra la fuerza pública desde el día 10 de junio a las 00:00 horas hasta el 23 de junio a las 00:00 horas”, escribió el grupo armado en un comunicado emitido este 7 de junio.

Sin embargo, aseguró que mantendrá “el derecho a la legítima defensa ante los ataques de la fuerza pública colombiana o estadounidense y otros grupos armados”.

En el pronunciamiento, el grupo armado defendió los “resultados” del alto al fuego que decretó antes de la primera vuelta presidencial que tuvo lugar el pasado 31 de mayo. Según el EMC, mantuvo la medida pese a los bombardeos, operaciones militares adelantadas en su contra “y el favorecimiento militar a actores armados que están en confrontación con las FARC-EP”.

El anuncio se conoció cuatro días después de que el presidente Gustavo Petro confirmara que ordenó un bombardeo contra Mordisco en Guaviare, tras los enfrentamientos con la disidencia de Estado Myaor de los Bloques y Frente (EMBF), al mando de Calarcá Córdoba y que mantiene una mesa de paz con el Gobierno. Los hechos dejaron 48 muertos, entre ellos 11 menores de edad, y volvieron a encender las alarmas sobre el recrudecimiento de la violencia en ese departamento.

En contexto: Guaviare, otra vez epicentro de guerra: la evidencia de la fractura entre Mordisco y Calarcá

“He ordenado un bombardeo en el Guaviare donde se masacraron entre sí con otra disidencia las estructuras de Mordisco que participaron en el combate”, escribió el pasado 3 de junio el mandatario en su cuenta de X.

Kyle Johnson, investigador de la Fundación Conflict Responses (CORE), explicó a Colombia+20 que la diferencia en el tratamiento que el Gobierno ha dado al Estado Mayor Central y al Estado Mayor de los Bloques y Frentes no se explica únicamente por la continuidad de la mesa de diálogo con Calarcá Córdoba.

“Creo que también es un poco un reflejo de las prioridades políticas en el tema de seguridad. Mordisco ha sido el enemigo público número uno por un rato y, cuando dejó de serlo, era porque Calarcá lo era. Muchas veces estas decisiones responden a dinámicas políticas, igual que a las capacidades de la fuerza pública y a la información de inteligencia sobre ellos. Yo creo que esos otros factores juegan un papel también”, señaló.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a:cmorales@elespectador.com;nortega@elespectador.comoaosorio@elespectador.com.

Redacción Colombia +20

Por Redacción Colombia +20

Temas recomendados:

Estado Mayor Central

Disidencia de las FARC

Iván Mordisco

EMC

Elecciones 2026

Elecciones presidenciales

Conflicto armado

Noticias hoy

Noticias Colombia hoy

Push Todos

Guaviare

 

Guillermo(n5sqs)Hace 3 horas
Ahora pues agradecidos con todos los hampones de todos los pelambres de la fallida "Paz Total" de Cepeda y Petro. No nos digamos mentiras en 4 años se perdió control territorial (aumentó de 400 a 800 de los 1123 municipios con presencia de violentos), las FF.MM acorraladas y con poca capacidad ofensiva, las personas sitiadas o desplazadas y lo peor la absoluta falta de autocrítica de parte del gobierno nacional.
javier arlés(96673)Hace 3 horas
Mordisco, bandido miserable que le hace daño al proyecto progresista. En la práctica, es la derecha haciendo estragos, por eso los partidarios del tenebroso De la Espriella celebran sus calaveradas.
Carlos Rodríguez(jbw8b)Hace 4 horas
Claro, hay que apoyar a su amigo y candidato Cepeda.
Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 4 horas
Este cretino trabajando para Trump y Uribe. No podrán derrotar el proyecto progresista
  • Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 3 horas
    O un tonto como usted que no se ha dado cuenta del aturdido momento que vivr el país por culpa del odio y la falta de dignidad con la arremetida de Trump y el paramilitarismo fsscista rn Colombia. Despierte
  • antonio bonilla(7747)Hace 4 horas
    Solamente un cretino como ud escribe ese comentario.
Pete(31052)Hace 6 horas
Qué colmo. Tienen sitiado a medio país y las autoridades todo bien gracias.
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.