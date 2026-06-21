En medio de elecciones, Santos pide cumplir con el “deber” de implementar el Acuerdo de Paz

El expresidente de Colombia Juan Manuel Santos durante entrevista con EFE en Bogotá. EFE/ Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

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El expresidente Juan Manuel Santos volvió a poner el Acuerdo de Paz en el centro del debate político apenas a unas horas de la elección presidencial que se realizarán este domingo.

“Me he mantenido al margen de la política electoral como dije que lo haría. No apoyo ninguna candidatura como se ha intentado insinuar. Mi único interés es que a Colombia le vaya bien, que se respete la Constitución del 91 y que avancemos hacia un país más próspero, en paz y más unido”, señaló en un mensaje publicado en su cuenta de X.

El mandatario insistió en que la implementación del pacto no es una opción sujeta a la orientación del gobierno de turno, sino una obligación que compromete al Estado frente a las víctimas del conflicto armado.

“La implementación del Acuerdo de Paz es un compromiso del Estado y un deber con las víctimas”, afirmó.

La frase, en particular, retoma uno de los debates más sensibles del escenario político actual dadas las posiciones opuestas que tienen los dos candidatos -Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella- sobre la política de paz.

Mientras el primero aboga por mantener las negociaciones de paz y apoyar la implementación del Acuerdo de 2016, De la Espriella busca desmontar la arquitectura de la paz total que dejó Petro, no negociar con ningún grupo armado e incluso ha dicho que no quiere la continuidad de la JEP.

Por eso el mensaje del expresidente busca fijar la implementación como un piso mínimo de consenso estatal.

El pronunciamiento también introduce un llamado general al respeto institucional y a la aceptación de los resultados electorales, en un momento en que distintas campañas han elevado el tono del debate público.

“Sea cual sea el resultado, las instituciones deben respetarse y la voluntad de los ciudadanos debe acatarse”, añadió Santos.

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