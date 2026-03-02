Haciendo País

02 de marzo de 2026 - 10:00 p. m.

Curules de paz: lluvias afectan 100 % de puestos de votación en Chocó, Bolívar y Córdoba

Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Electoral de la Misión de Observación Electoral (MOE), habla sobre los riesgos de violencia, fraude electoral en la votación del próximo 8 de marzo para las curules destinadas para las víctimas en el Congreso. Clima, otro factor de alerta.

Cindy A. Morales Castillo

Cindy A. Morales Castillo

