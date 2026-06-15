ELN anuncia cese al fuego y Clan del Golfo dice que no interferirá en elección presidencial

Las disidencias de las FARC y el ELN mantienen su alianza para combatir al Clan del Golfo (antes autodenominado AGC) en el sur del departamento. Foto: María Paula García

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A menos de una semana de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, dos de las organizaciones armadas ilegales del país anunciaron que afectarán el desarrollo de la jornada electoral.

Este lunes, la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) informó que realizará un cese al fuego unilateral durante los comicios hasta el próximo 23 de junio. En un comunicado firmado por su Dirección Nacional, la guerrilla aseguró que busca garantizar el respeto al derecho al voto y reiteró su compromiso de no intervenir en el proceso electoral.

“La Dirección Nacional del ELN orienta a toda su fuerza combatiente a no realizar operaciones militares ofensivas contra las Fuerzas Armadas del Estado”, señala el documento. El cese comenzará a las 00:00 horas del 20 de junio y se extenderá hasta las 00:00 horas del 23 de junio.

La organización también afirmó que no amenazará ni atentará contra candidatos y que tampoco impedirá o forzará a la población a participar en las elecciones.

Clan dice que respetará los acuerdos de Doha

Hace unos días, el Clan del Golfo –con quien el gobierno mantiene diálogos de paz- también se había pronunciado sobre las elecciones y aseguró que mantendrá una posición de “absoluta no interferencia” durante la segunda vuelta presidencial.

La organización sostuvo que ya había adoptado esa postura durante la primera vuelta como se había pactado en los acuerdos de Doha de diciembre pasado y afirmó que sus estructuras “permitieron” el desarrollo normal de la jornada electoral.

“De cara a la próxima jornada de votación en segunda vuelta, reafirmamos nuestra voluntad política de no interferir bajo ninguna circunstancia en el proceso democrático. La población civil puede tener la total certeza que nuestras unidades mantendrán una postura de absoluto respeto”, indicó el grupo armado en un video.

Además, señaló que mantendrá una postura de respeto al derecho al voto y que buscará evitar acciones de terceros que puedan alterar el orden público o afectar el desarrollo de las elecciones.

Los anuncios se conocen en un contexto de alta atención institucional sobre las garantías electorales. En los últimos días, autoridades nacionales y organismos electorales han insistido en que existen condiciones para la realización de la segunda vuelta, aunque persisten preocupaciones por la situación de seguridad en varias regiones del país.

Tanto el ELN como el Clan del Golfo tienen presencia en amplias zonas del territorio nacional y han sido señalados históricamente de ejercer control social y territorial en comunidades afectadas por el conflicto armado.

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