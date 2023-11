ELN dice que es falso que se esté pidiendo dinero por la libertad de padre de Luis Díaz

El cese al fuego con el ELN se inició el pasado 3 de agosto por 180 días. Foto: El Espectador

La delegación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en los diálogos de paz afirmó, a través de su cuenta de X (antes Twitter), que el comunicado en el que supuestamente esa guerrilla pide dinero por la libertad de padre de Luis Díaz es falso.

En el documento se lee que supuestamente ese grupo armado estaría pidiendo 3 millones de dólares por la libertad de Manuel Díaz. “Consideramos que esta contribución puede ayudar a una solución pacífica a esta situación”, dice el texto, que hace un llamado a la comunidad internacional para que se “sume a los esfuerzos de mediación”.

Llama la atención que el presunto comunicado está firmado por el Frente de Guerra Occidental de esa guerrilla, que opera en el Chocó. Díaz está en poder del Frente de Guerra del Norte, cuyo control está asentado en parte de la Serranía del Perijá.

En contexto: Secuestro del padre de Luis Díaz: dan primeros pasos para liberarlo

El supuesto #comunicado donde se "solicita una contribución" de dinero a cambio de la libertad del señor Díaz es #FALSO. pic.twitter.com/l05NWqrbRS — Delegación ELN (@DelegacionEln) November 8, 2023

Desde el martes, Otty Patiño, jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos con la guerrilla del ELN, afirmó que la liberación se produciría ese mismo día, pero aún no ha ocurrido.

Sin embargo, fuentes cercanas a la misión humanitaria le confirmaron a El Espectador que su liberación podría ocurrir entre este miércoles o jueves, y que la acción humanitaria será coordinada por la ONU y la Iglesia Católica, quienes también estarán acompañados del componente del ELN en el Mecanismo de Monitoreo y Verificación del Cese al fuego.

Esas mismas fuentes señalan que Díaz será entregado en inmediaciones a Barrancas, la misma zona donde fue secuestrado el pasado 28 de octubre por hombres armados que lo interceptaron junto con su esposa Cilenis Marulanda. Según informaron las autoridades, la presión del grupo antisecuestros obligó a los delincuentes a abandonar a la madre del futbolista, quien fue liberada el mismo día del plagio.

Además: Defensoría y CICR niegan participación en proceso de liberación del padre de Luis Díaz

Aunque este miércoles circularon informaciones sobre el posible inicio del operativo de liberación por parte del ELN del padre del futbolista Luis Díaz, tanto la Defensoría como el Comité Internacional de Cruz Roja niegan estar participando en ese proceso.

Según trascendió en varios medios, una comisión humanitaria se dirige al sitio donde se haría la liberación, pero ninguna de las organizaciones que normalmente apoyan esos procesos ha confirmado su participación.

“No tenemos información al respecto, hemos compartido con las partes nuestra disposición de participar en la operación, pero no hemos sido contactados para ello. He visto alguna información de que nos estamos movilizando a la zona, pero esto no es así”, explicó a este diario el Comité Internacional de Cruz Roja.

En el caso de la Defensoría, esa entidad afirmó que tampoco ha sido contactada por ninguna de las partes. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz también afirma que por ahora no hay información al respecto.

Según el grupo armado ilegal, la demora en la entrega obedecía a que la zona se encontraba militarizada, con constantes sobre vuelos, desembarco de tropas y perifoneo, y que querían evitar un incidente con las fuerzas militares.

Le puede interesar: Secuestro del papá de Luis Díaz: familia pide al ELN pruebas de que está vivo

Ante este hecho, este fin de semana el Ejército redujo sus operaciones en La Guajira, principalmente en los municipios de Barranca, Fonseca y Hatonuevo, zonas en las que, según las autoridades, se cree podría ser liberado Luis Manuel Díaz.