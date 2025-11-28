España se suma a la negociación de Gobierno Petro con el Clan del Golfo

Avanzan los diálogos entre el Gobierno y el Ejército Gaitanista de Colombia, también llamado Clan del Golfo, en el Estado de Catar. Foto: Archivo Particular

El gobierno español decidió incorporar a una delegada como interlocutora en las negociaciones que se desarrollan en Doha, Catar, entre el gobierno de Gustavo Petro y el Clan del Golfo.

Así lo reveló el diario El País de España, aunque por ahora no se conoce cuál sería el papel de España, si de país garante o acompañante. La delegación de Gobierno le dijo a Colombia+20 que dicha información “podría” confirmarse al cerrar el ciclo.

El Clan del Golfo y el gobierno colombiano estén reunidos en este instante en Catar en una segunda ronda de diálogos.

Así las cosas, España se suma a la delegación mediadora a la que también se incorporaron Suiza y Noruega.

Es la primera vez que España participa en el diálogo con el clan del Golfo, pero no en procesos de paz de Colombia. Ya lo ha hecho en diálogos con grupos como el ELN.

El primer ciclo de negociaciones se desarrolló del 14 al 18 de septiembre de 2025 en Doha, donde se abordaron como la renuncia al uso de armas y la construcción de paz.

El pasado 9 de noviembre se instalaron primeros grupos de trabajo para desescalar guerra en Chocó y se definieron cinco municipios piloto en Antioquia y Chocó —entre ellos Riosucio y Acandí— para implementar un plan de construcción de confianza con medidas como sustitución de cultivos ilícitos y protección de menores.

¿Qué se acordó en el primer ciclo?

Plan piloto en cinco municipios

En el ámbito territorial se acordaron cinco territorios para adelantar una “etapa de construcción de confianza”. Los municipios para ese plan piloto serán Mutatá (Antioquia), Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía (Chocó)

Desvinculación de menores de edad del conflicto armado

El Clan del Golfo se comprometió a respetar los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Según detalló el comunicado del gobierno colombiano, el EGC hará un censo al interior de sus filas para verificar y en caso de tener casos de niños, niñas o adolescentes, se pondrán a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos.

Plan para sustituir cultivos de uso ilícito

En el documento también quedó plasmado un piloto de sustitución de cultivos de uso ilícito en esos cinco municipios priorizados para la construcción de confianza. Para ello se constituirá un grupo de trabajo bajo el liderazgo de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.

Migración irregular

Sobre el tema de la Migración irregular que se da en los cinco municipios citados anteriormente -y que varios informes apuntan a que el Clan del Golfo tiene concentrada una de sus rentas en estos pasos irregulares-, uno de los acuerdos indica que “se constituirá un grupo de trabajo liderado por Migración Colombia, que desestimule los factores de ilegalidad que afectan los derechos de las personas migrantes y la soberanía del Estado”.

Planes para proteger al medioambiente

En el caso de temas ambientales, se constituirá un grupo de trabajo, bajo el liderazgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para abordar problemáticas de “protección de cuencas, explotación de madera, fauna, impactos en la minería y expansión de la frontera agrícola”.

Presencia del Ministerio de Justicia

Así mismo se acordó que en esos cinco municipios, el Ministerio de Justicia desplegará una “presencia permanente adaptada a las características sociales, históricas, económicas, culturales y políticas” de cada territorio.

Todos estos acuerdos significan la creación de grupos de trabajo con “participación comunitaria”, también autoridades locales, regionales y étnicas. También estará un vocero no perteneciente al EGC, un delegado del grupo armado para estos municipios.

Clan del Golfo se compromete a no interferir en las elecciones 2026

En cuanto al ámbito nacional, la delegación de gobierno anunció que el Clan del Golfo se compromete a respetar el desarrollo del proceso electoral, a no interferir en la Acción Integral contra las Minas Antipersonal y a respetar el Derechos Internacional Humanitario.

Mecanismo para casos de violaciones al Derecho Internacional Humanitario

Así mismo, las partes elevarán una solicitud a la Fiscalía General para crear un mecanismo que priorice los casos de denuncias sobre violaciones al Derecho Internacional Humanitario.

Así mismo, el documento afirma que el Gobierno Nacional “tomó nota” de que el EGC o Clan del Golfo “rechaza” ser caracterizado como grupo paramilitar o neo-paramilitar y reitera que la clasificación jurídica del EGC se determinará de acuerdo con el derecho internacional y colombiano y los mecanismos de justicia transicional.

“Los grupos de trabajo convienen en solicitar al Gobierno de Catar, a la Misión de Apoyo del Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA) y a la Conferencia Episcopal de Colombia, realizar el seguimiento, monitoreo y verificación de lo acordado”, señaló el comunicado del Gobierno.

Asimismo, se solicitará al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el acompañamiento al proceso. El comunicado detalla que tanto las agendas, como las fechas y la composición de las delegaciones permanecerán confidenciales.

