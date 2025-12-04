Logo El Espectador
Gobierno define hoja de ruta de reincorporación para 2026: más planeación y presencia territorial

El miércoles culminó la sesión del balance anual del Sistema Nacional de Reincorporación, liderado por la ARN. En el encuentro, 38 entidades reafirmaron su compromiso con quienes dejaron las armas en 2016.

Redacción Colombia +20
04 de diciembre de 2025 - 07:36 p. m.
Tania Rodríguez, directora programática de la ARN, y Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implentación del Acuerdo de Paz, lideraron la sesión del balance anual del Sistema Nacional de Reincorporación.
Foto: Agencia para la Reincorporación y la Normalización
Consolidar la planeación presupuestal y la concertación de metas; avanzar en la interoperabilidad de los sistemas de información; y fortalecer la territorialización del Sistema Nacional de Reincorporación (SNR). Esos serán los ejes que marcarán la ruta del proceso de reincorporación de excombatientes de las FARC en 2026.

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), en articulación con la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, lideró la sesión de cierre del balance anual del SNR, realizada este miércoles 3 de diciembre en Bogotá. En el encuentro, 38 entidades reafirmaron su compromiso con la reincorporación integral.

Según la ARN, ese trabajo interinstitucional ha permitido consolidar los planes, programas y proyectos del Programa de Reincorporación Integral (PRI), que benefician a 11.000 firmantes del Acuerdo de Paz firmado en 2016 que continúan en proceso de reincorporación, así como a sus familias y comunidades.

Entre los avances de este año, se destacó la instalación de los Subcomités Técnicos del SNR, encargados de orientar la formulación de los Planes de Acción 2026–2031. Entre agosto y noviembre se realizaron 43 jornadas de concertación. Esto, señaló la ARN, fue una muestra de la voluntad de las entidades del Gobierno pata fortalecer la oferta estatal en los territorios.

“Territorializar las acciones es clave para visibilizar el trabajo articulado y fortalecer el equipo institucional. Debemos identificar cómo operamos hoy y cómo maximizar los esfuerzos con miradas comunes que permitan construir una visión estratégica de la reincorporación”, señaló Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz.

La vivienda, en el foco de la reincorporación

Durante el evento por los nueve años del Acuerdo de Paz, la directora de la ARN, Alejandra Miller, dijo a Colombia+20 que uno de los logros más significativos ha sido el impulso a los proyectos de vivienda: 1.500 viviendas entregadas o finalizadas para firmantes durante el Gobierno de Gustavo Petro. “Son avances muy importantes para nosotros, que han permitido superar rezagos”, dijo Miller.

A propósito de ese resultado, María Camila Carreño, delegada del Ministerio de Vivienda, señaló que este será uno de los ejes prioritarios para el próximo año. “El Ministerio ratifica su compromiso con la atención a víctimas, campesinos y firmantes. Hacia 2026, la prioridad será ampliar el acceso a los programas de vivienda para avanzar en la reincorporaciónn”, dijo Carreño.

Catalina Marulanda, coordinadora de la Unidad Técnica de Reincorporación de la ARN, afirmó que el balance del SNR muestra el compromiso de las entidades con la construcción de paz. El reto para 2026 –dijo Marulanda– “será consolidar la planeación presupuestal, la interoperabilidad y la territorialización para un seguimiento más efectivo”.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a:cmorales@elespectador.com, nortega@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.

Redacción Colombia +20

