Estados Unidos incluye al Clan del Golfo en la Lista Clinton y es declarada organización terrorista

La que es considerada la mayor estructura criminal de Colombia, entra en esa lista hecha por la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos. Álvaro Jiménez, jefe negociador del Gobierno en ese proceso, reaccionó a la decisión.

Redacción Colombia +20
16 de diciembre de 2025 - 03:55 p. m.
Foto: Cortesía
La Secretaría del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes que incluirá al Clan del Golfo en la llamada Lista Clinton, administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

De acuerdo con la Secretaría, el Clan del Golfo fue designado como un grupo terrorista y una organización criminal transnacional. La entidad también lo vincula con actividades relacionadas con el narcotráfico.

“Clan del Golfo es una organización criminal violenta y poderosa con miles de miembros. Su principal fuente de ingresos es el tráfico de cocaína, que utiliza para financiar sus actividades violentas. El Clan del Golfo es responsable de atentados terroristas contra funcionarios públicos, fuerzas del orden, militares y civiles en Colombia”, dijo en un comunicado el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Y agregó: “Estados Unidos seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestra nación y detener las campañas de violencia y terrorismo perpetradas por carteles internacionales y organizaciones criminales transnacionales. Nos comprometemos a negar financiación y recursos a estos terroristas”.

La decisión se conoce justamente cuando el Gobierno de Gustavo Petro está adelantando un proceso de paz con ese grupo armado.

El pasado 5 de diciembre, al cierre del segundo ciclo de negociaciones que se está dando en Doha, Catar, ambas partes dieron a conocer que se crearían de tres Zonas de Ubicación Temporal en Chocó y Córdoba.

“Crear tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en los municipios de Belén de Bajirá, Unguía (Chocó) y Tierralta (Córdoba) para la ubicación gradual y progresiva, a partir del 1 de marzo de 2026, de combatientes del EGC en cada una de éstas”.

El otro punto del acuerdo es que la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) será parte de un mecanismo tripartito y “tendrá el mandato de seguimiento, monitoreo y verificación de los compromisos y también “impulsará las gestiones de apoyo financiero, técnico, académico y logístico necesarios” para ello.

Ese Mecanismo Tripartito de Seguimiento, Monitoreo y Verificación se instalará este 18 de diciembre de 2025.

En diálogo con Colombia+20, Álvaro Jiménez, jefe negociador del Gobierno en ese proceso, se refirió a esas sanciones.

“Desde el momento en que llegó el presidente Donald Trump indicó que iba a nombrar varios grupos como organizaciones terroristas esto era una posibilidad. Incluso había anotaciones que insinuaban que Estados Unidos asignaba a otros grupos, pero a este no. Pero creo que era un proceso que venía caminando y desarrollándose”, dijo.

Sobre cuáles serían los impactos en la mesa. Jiménez dice: “Tiene que ser valorada (la posibilidad de que la decisión tenga efecto en la mesa) por cada una de las partes o actores que estamos involucrados en estos procesos. Pero creo que es muy temprano para poder decir si eso va o de qué manera va a impactar el desarrollo de las conversaciones”.

De acuerdo con el jefe negociador, el presidente Petro “debe evaluar esta situación y cómo afecta su decisión de negociaciones o no”.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a:cmorales@elespectador.com,nortega@elespectador.comoaosorio@elespectador.com.

