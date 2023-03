La agrupación de Guapi que llevará el pacífico caucano a Estéreo Picnic

La agrupación también se ha presentado en Festiafro, en Medellín, en el Petronio Álvarez, y en otros festivales en Tumaco, Barbacoas y Telembí. Foto: Cortesía: Semblanzas del río Guapi

Por el orificio de una casa, un niño mira hacia el río Guapi, donde alguien duerme en una balsa. Los sonidos de la selva se escuchan mientras otro niño corre y un hombre corta caña en plena zafra.

La marimba apenas empieza los primeros acordes, pero ya el Pacífico entero contagia el video y la canción de Semblanzas del río Guapi, una fundación y agrupación de música tradicional que se presentará este sábado por primera vez en el Festival Estéreo Picnic, evento en el que se esperan unos 100 mil asistentes en los cuatro días que tiene el festival.

“Abran la puerta a la paz // que desde aquí quiero aportar // Qué se acaben los fusiles // qué no corra ya más sangre // qué ya no entierren a un niño // porque se ha muerto de hambre”

Así dice el primer estribillo de la canción ‘Abran la puerta a la paz’, una de las al menos siete que tocará este grupo de 11 jóvenes, entre bundes, jugas, bunde, patacoré y bambuco viejo, herencia y tradición de las profundidades del Pacífico.

La letra de esa canción vino de la mente, el corazón y el alma de la profesora Yamile Cortés, la directora del grupo, y quien no puede esconder ni siquiera por teléfono la potencia de su voz. “Nosotros no podemos ir a denunciar algo que esté pasando en nuestro territorio por temor, pero todo lo que pasa en nuestras comunidades tratamos de contarlo con esas letras y canciones. Eso se convierte en una indirecta, directa. O sea que el que escucha la canción sabe que es lo que está pasando en el municipio, pero no podemos ir a decirlo así no más”, afirma Yamile.

Y agrega:

“Esa canción que compuse dice eso. Yo hice la letra y la música porque esa es la realidad. Los niños y las niñas son los más vulnerables en nuestros territorios, son los que están más expuestos sí. Y, por mucho que un padre quiera protegerlo, no tiene las herramientas necesarias ante las dificultades que se viven en las comunidades. La más fácil, entre comillas, de un papá es que cuando ve que un niño ya va a cumplir 14, 15 años, lo saca del territorio porque es un blanco fijo. Muchos han salido adelante y eso lo cuento en la canción”.

De repente, Yamile deja de hablar y prende la voz, y de su garganta salen todos los ancestros del pacífico.

“No necesito de armas // ni disparo a la traición // Yo voy a seguí' adelante // con toda mi tradición”

¿Profe hay algún momento del día en el que no cante?, le pregunto. “(Se ríe) La única manera en que yo no canto es cuando estoy dormida, pero me sueño con canciones y me levanto a escribirlas para que no se me vaya la inspiración”, dice.

El inicio de este grupo fue en 2011 cuando decidieron participar en el afamado Festival Petronio Álvarez. “Luego de eso continuamos con este proceso maravilloso porque nos enamoramos de él”, dice Cortés.

La ‘profe’ explica que la riqueza del grupo viene de la retroalimentación de cada uno de los participantes porque no todos son de Guapi. “Unos son de Limones, otros de Carmelo, otros de Chamón, familiares de Cantil. Como cada comunidad tiene su forma particular de interpretar la música tradicional o los instrumentos o de churear, esa riqueza llega al grupo”, afirma.

El chureo, un legado de África que se sigue preservando en lugares de Nariño y Cauca, es parte fundamental de los cantos en esas zonas. Yamile, que no deja nunca su cargo de profesora, me dice: “Se hace para acompañar los principios o finales de las canciones, pero mejor te canto para que entiendas”.

Y al otro lado del teléfono su voz vuelve a resonar… “La virgen va navegando en un sobre de mejoral oh, uh eh… en un sobre de mejoral”. Apenas deja un silencio y explica: “Ese oh, uh eh es un chureo. Muchos quieren hacerlo, pero para hacerlo tendrían que haber nacido en el Pacífico y haberlo escuchado toda tu vida”, sentencia.

Escuché aquí la voz de Yamile Cortés:

Una fundación para no dejar morir la herencia cultural

Semblanzas del río Guapi no solo es una agrupación, sino que se convirtió en una fundación que tiene varios semilleros para niños en Guapi y en la zona rural. “No todos los niños tienen la posibilidad de tener un adulto músico en casa y queremos que los niños tengan acceso a la música, independiente de si tiene o no esa vena artística. Además, es nuestra forma de preservar nuestra herencia cultural”, dice Yamile.

Y agrega que “con ese poquito” han querido cambiar la forma de vida de los niños, niñas, adolescentes y mujeres de su comunidad.

“La música nos cambió, queremos que otros tengan esa misma oportunidad. Trabajamos con niños, jóvenes y adolescentes en la zona rurales afectadas por el conflicto. Les enseñamos a interpretar los instrumentos musicales, a cantar y a bailar danza, pero sobre todo se le enseña a valorar lo que son y lo que tienen para que se agarren de ese poquito y transformen sus vidas y sueñen con un mundo diferente”, afirma.

Los niños que asisten a la fundación están entre los seis y los 17 años. La agrupación también se ha presentado en Festiafro, en Medellín, y en otros festivales de Tumaco, Barbacoas y Telembí. “Obviamente también estamos en las fiestas patronales de nuestras comunidades”, dice Yamile.

Las mujeres del grupo cantan e interpretan el guasá - instrumento musical de percusión-. Dos chicos tocan el cununo macho y el cununo hembra -que son como tambores cónicods-, dos más tienen el bombo -también macho y hembra-. Los dos restantes tocan la marimba, uno hace la requinta y otro el bordón.

“Estamos empoderando a nuestros jóvenes y adolescentes y a nuestras niñas para que tomen el control de su vida y no le den esa esa oportunidad nadie más”, dice Yamile.

En una de sus publicaciones en sus redes sociales, ya lanzaron la invitación para quienes asistan al Estéreo Picnic.

“Con los poderes del curao y la energia de las piangueras, vamo’ pa allá”.

¿Dónde y cuándo?

Semblanza del río Guapi se presentará el sábado 25 de marzo en el escenario Johnie Walker del Festival Estéreo Picnic a las 3 de la tarde.