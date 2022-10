Estos son los trabajos ganadores del Premio de Periodismo Mujeres, Paz y Seguridad

Los representantes de Asuntos Globales de Canadá, la Red Nacional de Mujeres y Colombia+20 con Ana María Mena Lobo, ganadora en la categoría periodista profesional individual y del premio especial. Foto: Red Nacional de Mujeres

Por tercer año consecutivo se entregó en Bogotá el Premio Nacional de Periodismo de Mujeres, Paz y Seguridad, que reconoce la labor de periodistas y comunicadores (as) con enfoque de género y orientada a la construcción de paz. Los mejores trabajos presentados en cuatro categorías recibieron este jueves el galardón que entrega la Red Nacional de Mujeres, con el apoyo de la Red Global de Mujeres Constructoras de Paz (GNWP), el Programa de Operaciones de Estabilización y Paz (PSOP) de Asuntos Globales de Canadá, en alianza con Colombia+20 de El Espectador.

El Acuerdo Final de Paz firmado entre las antiguas Farc y el Estado colombiano en noviembre de 2016 fue inédito en el mundo. Por primera vez, un pacto de paz incluyó de forma transversal el enfoque de género y trazó la ruta para que se mantuviera en toda su implementación. El papel de las mujeres y sus organizaciones ha sido fundamental en la puesta en marcha del acuerdo, así como en su promoción y en el monitoreo. ¿Cómo lo han hecho durante estos más de cinco años desde la firma de la paz?

Esa fue la pregunta sobre la que orbitaron los trabajos presentados por periodistas y estudiantes de distintas regiones del país. Estos fueron los ganadores:

Categoría trabajo individual de periodista profesional:

Entre luces y sombras: mujeres rurales santandereanas, por Ana María Mena Lobo.

Las mujeres rurales representan una de las poblaciones más vulnerables del país. A pesar de esto, se han configurado como líderes de sus territorios y como sujetas llenas de empoderamiento y fuerza social. En este especial, las mujeres rurales hablan de sus ‘sombras’ (problemáticas), pero también de sus ‘luces’ (oportunidades) y ofrecen un panorama para reconocerlas y recordarlas en la cotidianidad de la sociedad.

Para las juradas, el trabajo es completo, serio y aborda un tema poco analizado como lo es la problemática de las mujeres rurales. Resaltaron que el trabajo tiene una gran calidad en escritura, usa varias fuentes para el entendimiento de la problemática, aborda con cuidado los testimonios y plantea de manera responsable y consciente el enfoque de género.

Categoría trabajo presentado por estudiante:

Declarada desierta por las juradas

La valoración generalizada de las juradas frente a los trabajos evaluados de esta categoría es la poca profundidad o el ausente análisis desde un enfoque de género, que no se aborda por el mero hecho de hacer trabajos periodísticos sobre las mujeres. Los trabajos de esta categoría no fueron originales en el abordaje de las problemáticas, normalizaron situaciones de violencia y estereotipos de género, no reflejaron una visión crítica de las historias y no se abordaron desde una perspectiva de género.

Categoría trabajo colectivo:

Mujeres guerreras que buscan la paz, por la Unidad de Investigación Periodística del Politécnico Grancolombiano y Cuestión Pública

Este proyecto multimedia busca narrar, desde la ilustración y la entrevista cronicada, la vida de ocho mujeres que en distintas épocas han aportado a la comprensión del conflicto armado o a su pacificación, a partir de sus trabajos u oficios. Además, hablan de las luchas que desde allí han dado para ser aceptadas en los escenarios desde los que han actuado, y las dificultades que encuentran entre lo que hacen y el rol familiar que les han impuesto o que han soñado.

Para las juradas, el trabajo incluyó perfiles de mujeres claves en la historia del conflicto armado en el país, desde una exguerrillera como Vera Grabe hasta la hoy vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez.

Categoría premio especial:

El ganador de esta categoría se escogía entre los tres ganadores de las demás categorías. En ese sentido, las juradas le otorgaron el premio especial a Ana María Mena Lobo y su trabajo Entre luces y sombras: mujeres rurales santadereanas.

Como resultado de este reconocimiento, la ganadora viajará a El Congo, en una misión acompañada por la Red Global de Mujeres Constructoras de Paz (GNWP).