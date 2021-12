Eucaris Salas, la primera mujer que liderará la Mesa Nacional de Víctimas

Eucaris Salas, reconocida lideresa del Magdalena Medio y quien representan el enfoque diferencial LGBTI, coordinará la entidad que cuenta con 58 integrantes. Foto: Unidad de Víctimas

En un hecho histórico, este miércoles una mujer se convirtió en la primera en liderar la Mesa Nacional de Víctimas, que se instaló en Bogotá. Eucaris Salas, reconocida lideresa del Magdalena Medio y quien representa el enfoque diferencial LGBTI, coordinará la entidad que cuenta con 58 integrantes.

“Quiero decirles a todas las víctimas del país que esta es una ocasión histórica porque las mujeres tenemos la mayor representación en este espacio de participación”, dijo Salas en el evento agregando que es un momento importante para las mujeres que sufrieron por el conflicto.

La elección empezó el pasado martes con la participación de cerca de 400 delegados. “A comienzo de año inició este proceso con la postulación de 37.920 líderes y la inscripción de 8.569 organizaciones de víctimas (OV) a las que pertenecen y por las que fueron designados. Se presentaron primero a una elección municipal, luego a otra departamental, y por último lograron su cupo a esta elección de Mesa Nacional que representa a las víctimas de todo el país”, explicó Aura Helena Acevedo, directora de Gestión Interinstitucional de la Unidad para las Víctimas.

Salas, de 40 años y administradora de empresas es oriunda del corregimiento San Basilio en El Piñón (Magdalena), donde también fue concejal. Además, fue dos veces víctima de desplazamientos forzados y amenazas en su región por ser homosexual.

“Nuestra prioridad es llevar la Mesa a los territorios. Se ha venido haciendo, pero se necesita cambiar los lineamientos para de verdad escuchar víctimas del conflicto armado, escuchar todo lo que les aqueja en el territorio para así poder hacer una agenda nacional y que esas propuestas llegan a las entidades nacionales”, afirma Salas, quien ha sido tres veces ha sido elegida representante del enfoque diferencial LGTBI. Actualmente es la coordinadora de la mesa de víctimas del Magdalena.

“Siempre he ejercido el liderazgo social y soy defensora de derechos humanos en el Magdalena y lo he hecho desde el enfoque diferencial LGTBI. Soy activista y he llevado procesos en el departamento y ahora los quiero ampliar al territorio colombiano con todas las víctimas en general”, dijo.

¿Qué es la Mesa Nacional?

Es un espacio de participación y representación de las víctimas del conflicto armado en Colombia ante el Gobierno. La Mesa se creó con el fin de que las víctimas puedan inciden en la implementación y ejecución de la Ley 1448 de 2011 a través de la cual se les da atención y reparación.

Dicho espacio es elegido por las mismas víctimas a través de voto popular. La inscripción se inició el pasado 1 de enero y se extendió por 90 días. La elección justamente se llevó a cabo el pasado martes 14 de diciembre.

Los hechos victimizantes representados en la Mesa son: vida y la libertad, desplazamiento forzado, violencia sexual, integridad física y psicológica (minas antipersonales, desaparición forzada). Los enfoques diferenciales son: mujer, joven, población LGBTI, persona mayor, población en situación de discapacidad, grupos étnicos (afros, indígenas y rrom o gitanos).

Sobre los retos de 2022 para la Mesa Nacional, la mayoría de representantes coinciden en que se debe priorizar la atención e indemnización de las víctimas, además de que las instituciones puedan llegar a los territorios.

De acuerdo con Blasney Mosquera, representante de desplazamiento forzado, el reto más grande puede ser “la política pública de retornos y reubicaciones y de la restitución de derechos por desplazamiento”.

“El desafío es descentralizar todas las acciones que vienen del nivel nacional en todos los territorios y sobre todo en los departamentos donde ni siquiera han llegado”, dijo Juan Felipe Valencia del enfoque de población LGTBI.