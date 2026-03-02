Comunes rechaza proyecto que eliminaría subsidio a ex-FARC que tengan ingresos

Charras Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación

El Consejo Nacional de Reincorporación – Componente Comunes rechazó este lunes el proyecto de resolución de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) “que modifica las condiciones de acceso a la Asignación Mensual para los firmantes de paz”.

Según el comunicado emitido este 2 de marzo, la medida propuesta haría que cualquier excombatiente que tenga un ingreso —sin importar cuánto gane— pierda el subsidio mensual que recibe del Estado. Eso revertiría una regla vigente desde 2019 que permitía a los firmantes recibir el beneficio siempre que sus ganancias no superaran cinco salarios mínimos.

Para Comunes, el cambio podría desincentivar la formalización laboral, ya que los excombatientes optarían por mantenerse en la informalidad antes que perder el apoyo económico. “Si formalizar un ingreso bajo implica perder el apoyo, la opción racional para muchos firmantes será no formalizarse”, advierte el documento.

La organización también cuestionó el procedimiento, señalando que una modificación de esta magnitud debe ser verificada por el Comité de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI) y debatida en el CNR, instancias creadas precisamente para supervisar la implementación del Acuerdo Final de Paz.

“En el procedimiento, recordamos que la Asignación Mensual es un instrumento derivado del Acuerdo y desarrollado en el Decreto Ley 899 de 2017″, añade el comunicado.

Para Comunes, el problema no es solo la medida en sí, sino el momento. Ya casi se cumple 10 años Acuerdo de Paz y muchos excombatientes ya tienen trabajos estables, contratos vigentes y proyectos productivos en marcha. Aplicar este cambio ahora, sin medir el impacto real -dicen- “puede afectar procesos productivos aún frágiles y desincentivar la formalización”.

Comunes exige que el proyecto sea sometido a constatación institucional, que se abra un debate formal y que “se realicen y socialicen estudios de impacto antes de adoptar la medida”.

