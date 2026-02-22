Firmantes del Acuerdo de Paz inauguran planta propia de cerveza artesanal La Roja en Bogotá

La planta contó con un aporte de COP $440 millones de pesos que se destinaron para arreglos locativos. Foto: Agencia para la Reincorporación y la Normalización

La cervecería La Roja Cerveza Artesanal, creada por firmantes del Acuerdo de Paz, inauguró en Bogotá su primera planta de producción propia. El proyecto, que nació como una apuesta colectiva de reincorporación, amplía ahora su capacidad instalada y busca consolidarse en el mercado de la cerveza artesanal bajo un modelo de economía social y solidaria.

El nuevo espacio, con capacidad para producir hasta 7.000 litros, marca un hito para esta empresa integrada por excombatientes que apostaron por la vida civil tras la firma del Acuerdo de Paz con la antigua guerrilla de las FARC.

“El gran tesoro de la reincorporación son los procesos organizativos”, afirmó durante el acto, la directora general de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), Alejandra Miller, quien además destacó el alcance simbólico y económico del proyecto.

En la inauguración participaron representantes de entidades públicas, embajadas, cooperación internacional, universidades y empresarios del sector gastronómico.

Juan Nicolás Hurtado, representante legal de la empresa, recordó que el proyecto comenzó con equipos básicos. “Empezamos a producir en las ollas que traíamos desde la insurgencia, luego pasamos a una planta más pequeña hasta llegar a esta planta tecnificada”, explicó. Según dijo, el respaldo institucional y la estrategia de sostenibilidad económica fueron determinantes para escalar la producción.

Desde la cooperación internacional también hubo respaldo político al proceso. La embajadora de México en Colombia, Martha Patricia Ruíz, reconoció que la reincorporación ha enfrentado obstáculos, pero subrayó la persistencia de los firmantes: “No les han importado las adversidades (…) hoy nos demuestran que cuando hay lucha se tienen resultados”.

Tania Rodríguez, directora programática de la ARN, señaló que la apuesta por la economía social “demuestra que producir en colectivo es posible y que se pueden generar excedentes que cambian las vidas de los firmantes, sus familias y sus territorios”.

Más allá de la inauguración, el reto ahora será consolidar mercado, mantener estándares de calidad y asegurar la estabilidad comercial en un sector competitivo como el de la cerveza artesanal. Para los socios de La Roja, sin embargo, la nueva planta no es solo una expansión productiva, sino es una declaración de permanencia en el camino de la reincorporación.

La planta fue financiada con un aporte de COP $440 millones, destinados a adecuaciones locativas de una bodega entregada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y a la compra de maquinaria, entre ella cocina industrial, tren de cocción, molino y sistema de envasado.

