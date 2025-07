Frente 33 envía carta a Petro y dice que sigue firme en la mesa, pero no entregará sus armas

El presidente Gustavo Petro y Andrey Avendaño delegado del grupo armado en ese proceso de paz y uno de los mandos políticos del Frente 33 que hace presencia en Catatumbo. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Frente 33, una estructura que hace parte de la disidencia conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) que comanda Calarcá Córdoba, envió este lunes una carta al presidente Gustavo Petro en la que dicen que, aunque siguen firmes con el proceso de paz que llevan desde hace poco más de un año, no entregarán las armas.

“Nadie más que la dirección de mandos de los bloques Jorge Suárez Briceño, Magdalena Medio y Comando Conjunto Raúl Reyes ha sido tan comprometida con los procesos de diálogo, porque comprendemos que la única forma de llegar a acuerdos y resolver las diferencias es hablando.Siempre estaremos prestos al diálogo, y si el objetivo central es sentar unas bases sólidas que nos permitan llegar a acuerdos con dirección a mejorar las condiciones de vida de las comunidades donde hay presencia de nuestras unidades, bienvenidos sean esos acuerdos”, dice la carta.

Luego dice que se habla mucho de la paz, pero que es importante que se abra un debate sobre qué entiende “cada uno por paz”. “Para nosotros, es la generación de condiciones que permitan al campesinado colombiano ser el dueño de elegir su propio destino; la posibilidad de ser quien disfrute el fruto de su trabajo; el derecho a la tenencia de la tierra y la permanencia en ella”, se afirma en el documento.

A su vez, el grupo lanzó una crítica a la Oficina de la Consejería del Comisionado de Paz, que lidera Otty Patiño, y dice que funcionarios de esa entidad estarían enredando los diálogos de paz.

“¿Será que todo su equipo de gobierno está sintonizado con las directrices emitidas por usted? Empezando por algunos funcionarios de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz (OCCP), que observamos se enredan en trámites burocráticos o, sencillamente, se oponen a que las cosas avancen, y terminan dos (2) o tres (3) personas asumiendo el trabajo que debería ser de un equipo. Como si el bien común más preciado por todos los colombianos, como es la paz, fuera responsabilidad de un reducido número de personas", dice el comunicado.

El otro tema que toca el comunicado es la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Catatumbo, cuyo plazo de creación y de traslado de los hombres de ese Frente se acabó el pasado 8 de julio.

El Gobierno afirmó que el retraso se dio por las labores de desminado que se están haciendo en el lugar donde estaría esa Zona de Ubicación. Sobre el tema, el Frente 33 dijo siguen aspirando a llegar a ese lugar.

“La ZUT es un espacio donde aspiramos poder seguir avanzando en el cumplimiento de los acuerdos firmados durante el período que la mesa ha sesionado, darle continuidad a las agendas y compromisos adquiridos durante los diálogos sociales en diferentes regiones del país con los campesinos”, dice la estructura armada.

Sin embargo, como lo ha dicho desde el principio y en contradicción con lo que han afirmado las autoridades, el Frente 33 afirma que no habrá entrega de armas. “También hemos manifestado con claridad que entrega de armas no habrá, mientras no se avance en los objetivos de quitarle la vigencia a la lucha armada”, indica.

Al final del comunicado, pide a la población civil y a la comunidad internacional ”retomar" el rumbo del proceso.

“Convocamos al pueblo colombiano a rodear al máximo los esfuerzos de paz con justicia social, a la vez que este mensaje se extienda a la comunidad nacional e internacional, a los países garantes y acompañantes de este proceso, a la MAPP-OEA y la Misión de Verificación de la ONU, a la Conferencia Episcopal y al Consejo Mundial de Iglesias”, dice el documento.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; pmesa@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.