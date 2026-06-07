Gobierno advierte que fuga de “Tito” pone en riesgo los avances de paz con Comuneros del Sur

"Tito" había sido capturado en febrero pasado y judicializado por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro, abuso, tortura y asesinato. Foto: Archivo Particular

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La delegación del Gobierno en la mesa con Comuneros del Sur aseguró que la fuga de Luis Alberto Villota Rodríguez –conocido como “Tito” y uno de los jefes de ese grupo armado– “pone en riesgo todos los avances alcanzados” durante 19 meses de conversaciones.

A través de un comunicado emitido este 7 de junio, los negociadores condenaron “de manera inequívoca” los hechos del pasado 5 de junio en la Clínica Fátima de Pasto (Nariño), donde Villota asistía a una cita médica y permanecía bajo custodia de las autoridades. Según escribieron, la acción “atenta contra la institucionalidad colombiana, la paz y pone en riesgo a la población civil”.

Los delegados señalaron que los 12 acuerdos parciales que quedan en riesgos son los logrados “en temas como sustitución de cultivos, atención integral al desminado humanitario, búsqueda de personas desaparecidas, prevención al reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, inversión en proyectos productivos, educativos, vías, y en materia cultural”.

También advirtieron que compromete los progresos alcanzados en la construcción de una “una propuesta jurídica y la estrategia de seguridad para garantizar el ingreso del grupo a la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el municipio de Mallama”, que fue autorizado por el presidente Gustavo Petro el pasado 13 de mayo.

La delegación anunció, además, que revocará la designación de Villota Rodríguez como gestor de paz y revisará las demás otorgadas dentro de este proceso. El jefe de Comuneros del Sur había sido nombrado para esa función por el Gobierno mediante la Resolución 043 del 6 de febrero de 2026.

El comunicado también exigió a grupo armado que “honre” los compromisos adquiridos en la mesa de diálogo y llamó a las comunidades de los diez municipios priorizados por el proceso a mantener su respaldo a la construcción de paz en el departamento. “La paz en Nariño ha conseguido grandes avances en transformación territorial y arraigo comunitario”, se lee en el comunicado.

El comunicado de Comuneros del Sur

El pronunciamiento del Gobierno se produjo un día después de que Comuneros del Sur se atribuyera la operación. En un comunicado, el grupo aseguró que fue el responsable del “rescate” de Villota Rodríguez.

Según esa organización, la acción fue ejecutada por “comandos urbanos especiales” la noche del 5 de junio y tuvo “como único y exitoso propósito el rescate del Compañero Tito, quien se encontraba privado de la libertad en la cárcel judicial san juan de pasto en manos del estado colombiano”.

La versión se conoció luego de que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmara que hombres armados irrumpieron en la clínica hacia las 9:30 de la noche del viernes, desarmaron al funcionario encargado de la custodia y al vigilante de seguridad del centro asistencial, y se llevaron a Villota Rodríguez.

“Tito” había sido fue capturado en febrero, seis días después de haber sido nombrado gestor de paz, por una investigación que lo señala por su presunta participación en delitos de secuestro, tortura, abuso y asesinato, entre ellos el homicidio de una lideresa juvenil en Nariño.

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