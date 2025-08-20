Luz verde a gobernador de Nariño para buscar acercamientos con grupos armados del territorio

El Gobierno autorizó al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, para buscar acercamientos grupos armados del departamento que tengan voluntad de paz. Foto: Archivo Particular

Mientras en Nariño caminan dos procesos de paz, el Gobierno autorizó al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, para buscar acercamientos con grupos armados con presencia en el territorio que actualmente no tengan procesos de diálogo.

Así quedó pactado a través de la resolución 149 de 2025 en la que se explica que el gobernador Escobar contribuirá al trabajo que adelanta el comisionado de paz, Otty Patiño, en ese territorio al verificar la voluntad y la reinserción a la vida civil de las estructuras ilegales.

Dentro de las tareas del gobernador Escobar estará acercarse a grupos armados que no tengan mesas de paz y rendir informes a la oficina del comisionado sobre dichos acercamientos en el territorio y la posibilidad de abrir nuevos espacios de conversación.

En ese contexto, se estaría barajando la posibilidad de buscar acercamientos con grupos armados como el Estado Mayor Central, disidencia de Iván Mordisco, con presencia en ese departamento, o las autodefensas de Nariño.

“Autorizar a Luis Alfonso Escobar Jaramillo para que en calidad de facilitador contribuya en la labor asignada a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz de verificar la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil, de grupos armados al margen de la ley en el departamento de Nariño”, se lee en el documento.

Armando Novoa, jefe de la delegación de Gobierno en la mesa de diálogo con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, disidencia de Mendoza, le explicó a Colombia+20 que el gobernador de Nariño abrirá la posibilidad a nuevos espacios de diálogo.

“La resolución lo que plantea es que donde no haya mesas de diálogos de paz, el gobernador actuará como facilitador para identificar si los grupos armados tienen la voluntad de iniciar esos diálogos y en qué condiciones. Una vez verificada esa voluntad, presentará informes al consejero comisionado” agregó Novoa.

Si bien el gobernador Escobar ya se desempeñaba como facilitador en las mesas de diálogo con los grupos armados Comuneros del Sur y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, la resolución derogó esa resolución del 31 de marzo de 2025. Sin embargo, el gobernador seguirá acompañando ambos procesos.

“El gobernador seguirá prestándonos a nosotros el apoyo como lo ha hecho, pero sin que se pueda interpretar qué es un nuevo delegado de la mesa ni tampoco es un comisionado de paz territorial (...) el papel del gobernador no tiene, según esa resolución, una relación directa con la mesa de diálogos de paz que existe con la Coordinadora Nacional. Él es el primer mandatario del departamento y, por supuesto, no es indiferente, le ha prestado la mejor colaboración y esperamos que así lo siga haciendo”, explicó el delegado Novoa.

