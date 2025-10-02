🎬 📸 🎥 ¿Lo último en video?: No se pierda el contenido en video de El Espectador.
02 de octubre de 2025 - 02:22 a. m.
Gobierno entrega parte de la hacienda de Pablo Escobar a víctimas del conflicto
El Gobierno Nacional entregó este miércoles 1 de octubre a mujeres víctimas del conflicto una parte del terreno de la Hacienda Nápoles, mítico símbolo de poder del narcotraficante Pablo Escobar, informó el presidente Gustavo Petro.
