02 de octubre de 2025 - 02:22 a. m.

Gobierno entrega parte de la hacienda de Pablo Escobar a víctimas del conflicto

El Gobierno Nacional entregó este miércoles 1 de octubre a mujeres víctimas del conflicto una parte del terreno de la Hacienda Nápoles, mítico símbolo de poder del narcotraficante Pablo Escobar, informó el presidente Gustavo Petro.

Agencia AFP

