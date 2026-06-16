Gobierno suspende ofensivas militares por traslado de hombres de Mendoza a Zona de Ubicación

El presidente Gustavo Petro y Wálter Mendoza, jefe negociador por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano (CNEB) . Foto: El Espectador y Presidencia

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A toda máquina sigue dándose el proceso de instalación de la Zona para la Capacitación Integral y de Ubicación Temporal (ZUT-ZOCIUT) que el Gobierno pactó con la disidencia Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), al mando de Walter Mendoza. Esta semana, la ZUT entrará en una fase decisiva pues se iniciará el traslado de al menos 100 hombres.

Por ello, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 0603 del 13 de junio de 2026, pero publicado el domingo en el diario oficial, mediante el cual crea el Mecanismo de Monitoreo y Verificación y ordenó la suspensión temporal y focalizada de operaciones militares ofensivas y especiales de Policía para facilitar el desplazamiento de integrantes de la disidencia hacia ese espacio donde se prevé que también se inicie su tránsito a la vida civil.

Hace unas semanas, Armando Novoa, jefe de la delegación de Gobierno en ese proceso de paz, le había dicho a Colombia+20 que ese proceso iniciaría antes del 21 de junio.

“Estaba previsto que entráramos para el 28 de mayo. Pero luego de hacer una visita “in situ” a la ZUT, encontramos que hay una ola invernal en la zona amazónica brutal. Puede haber un retraso de unos 8 o 10 días. No le puedo dar una fecha exacta, pero sí puedo afirmar con claridad que en los primeros 15 días del mes de junio, ojalá antes del 21 de junio, 100 personas van a entrar en la ZUT”, dijo Novoa.

En contexto: “ZUT con disidencia de Mendoza recibirá a 100 hombres antes del 21 de junio”: Armando Novoa

La medida estará vigente entre las 00:00 horas del 14 de junio y las 23:59 horas del 19 de junio de 2026. Según el artículo 8 del decreto, la suspensión cobija únicamente a los integrantes de los Comandos de Frontera-Ejército Bolivariano, que es una de las estructuras que hacen parte de la CNEB, y que hacen parte del listado reconocido por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz y que se desplazan hacia la zona de ubicación.

“Ordenar la suspensión de las operaciones militares ofensivas y especiales de policía en contra de los integrantes de la estructura Comandos de Frontera (...) que inician su desplazamiento y preagrupamiento hacia la Zona de Ubicación Temporal”, señala el decreto.

En esa lista no estará su máximo jefe Geovanni Andrés Rojas, conocido como Araña, pues tiene orden de extradición. Según los lineamientos del presidente Petro ningún miembro de la disidencia pedido por otro país puede entrar a la ZUT.

Aunque se suspenden temporalmente operaciones ofensivas en las rutas y lugares definidos para el traslado, el decreto aclara que la Fuerza Pública conserva sus obligaciones constitucionales.

La suspensión solo aplica en los corredores y puntos acordados para el desplazamiento y preagrupamiento de los integrantes que harán parte de la zona. Las rutas y lugares exactos, dice el decreto, son de carácter reservado.

El decreto también establece obligaciones para la disidencia de Mendoza durante el proceso de traslado. “La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano no realizará acciones ofensivas contra la Fuerza Pública durante los desplazamientos, preagrupamiento y llegada a la Zona de Ubicación Temporal”, ordena el parágrafo tercero del artículo 8.

La organización también deberá respetar los cronogramas acordados para las salidas, desplazamientos y llegadas de sus integrantes hacia la zona de ubicación

La decisión se produce en desarrollo de los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogos entre el Gobierno y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, una estructura surgidas tras la ruptura con la Segunda Marquetalia de Iván Márquez.

La Zona de Ubicación fue autorizada previamente mediante la Resolución 053 del 25 de febrero de 2026. Según el decreto, estará ubicada en área rural de Valle del Guamuez y tiene como propósito “adelantar el proceso de tránsito a la vida civil de sus integrantes y contribuir en la terminación del conflicto armado”.

El Gobierno señala que la iniciativa hace parte de los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogos. En el Acuerdo 10, firmado el 25 de mayo de 2025, las partes pactaron poner en marcha espacios donde se ubicarían temporalmente integrantes de la organización armada.

Ese acuerdo estableció que en Nariño y Putumayo concurrirían temporalmente 120 integrantes del grupo: “60 en Nariño y 60 en Putumayo”, aunque luego se dijo que serán 100 hombres en cada uno de esos departamentos.

El mecanismo de monitoreo tripartito

Uno de los principales anuncios del decreto es la creación de un Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) encargado de hacer seguimiento a la implementación y funcionamiento de la zona.

La instancia será tripartita y estará integrada por representantes del Gobierno Nacional, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA).

El decreto establece que el mecanismo tendrá una Instancia General de Coordinación y Verificación, un Equipo Local de Monitoreo permanente, una Comisión de Verificación para atender incidentes y una Comisión de Resolución de Controversias. Además, deberá entregar informes mensuales confidenciales a la mesa de diálogos.

El decreto ordena además la creación de un Puesto de Mando Unificado (PMU), liderado por la Gobernación de Putumayo, para coordinar a las entidades responsables del seguimiento a las fases de desplazamiento, preagrupamiento y ubicación de los integrantes de la organización armada.

La puesta en marcha de la zona en Valle del Guamuez constituye uno de los pasos más concretos alcanzados hasta ahora en la mesa de diálogos entre el Gobierno y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano -y em general en la paz total de Petro-, y marca el inicio de una fase en la que integrantes de esa organización comenzarán a concentrarse temporalmente mientras avanza el proceso de tránsito a la vida civil.

Este es el decreto:

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