Gobierno y disidencia de Calarcá acuerdan extender cese al fuego por seis meses

La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, asistió a la instalación del sexto ciclo de diálogos entre el Gobierno y las disidencias de Calarcá. Foto: Óscar Pérez

Este miércoles, la delegación del Gobierno y de la disidencia de Calarcá anunciaron que extenderían por seis meses el cese al fuego bilateral que tienen desde hace un año.

La ampliación se acordó en medio del sexto ciclo de diálogos que ambas partes llevan en Bogotá desde el pasado viernes.

La medida rige desde las 00:00 horas de hoy 16 de octubre de 2024 y hasta las 00:00 horas del 15 de abril de 2025

El decreto 1280 del 15 de octubre, que avala la prórroga de la medida, fue firmado por el presidente Gustavo Petro y aplica solo para las estructuras del Estado Mayor de los bloques Comandante Jorge Suárez Briceño, Comandante Gentil Duarte del Magdalena Medios y al frente Raúl Reyes de las FARC-EP que continúan en los diálogos de paz del Gobierno nacional y le apuestan a una salida negociada al conflicto.

Lea también: Mesa de paz con disidencia de Calarcá cumplió un año, ¿qué ha dejado este proceso?

Asimismo, la medida le apuesta al avance efectivo de transformaciones en los territorios en beneficio de la población, a la construcción de los contenidos del acuerdo de paz y al cumplimiento de las normas de respeto a la población civil.

El cese al fuego con estas disidencias de las FARC se pactó el 16 de octubre de 2023 en Tibú, Norte de Santander, e hizo parte de los acuerdos hechos entre el Gobierno y el Estado Mayor Central. No obstante, al año de cese de hostilidades solo llegaron las disidencias comandadas por Calarcá Córdoba, pues el ala de Mordisco se separó del proceso en marzo de este año.

El alto al fuego ha sido una de las peticiones de las comunidades afectadas por el conflicto, pues más allá de que terminen los combates entre actores armados, la medida, con sus altos y bajos, se traduce en cantidad de alivios humanitarios y vidas salvadas en sus territorios.

“El cese al fuego es un alivio para las comunidades que viven en la zozobra. Eso ha salvado muchas vidas tanto de la Fuerza Pública como de miembros de grupos armados y de la comunidad, que siempre es la que está en el medio. Queremos que pongan a las comunidades en el centro”, señaló uno de los líderes sociales que llegaron hasta Bogotá días antes del inicio del sexto ciclo de diálogos.

Le puede interesar: Este es el plan de choque oficial de Petro para acelerar Acuerdo de Paz con FARC

La visión sobre la importancia de mantener el cese al fuego también fue compartida por alcaldes y gobernadores en un balance en territorios como Catatumbo, una región históricamente afectada por el conflicto. En esa zona del país hacen presencia las disidencias de las FARC, como el Frente 33, y el ELN.

“Desde que se estableció la mesa de diálogo con las disidencias y durante el año del cese al fuego podemos decir que hubo avances importantes. Las comunidades volvieron a jugar microfútbol en las noches y también volvieron las festividades en Catatumbo”, señaló Emiro Cañizares, alcalde de Ocaña. Y agregó que según los indicadores, en los meses de cese al fuego no se registraron muertes violentas y al no haber confrontaciones entre fuerza pública y guerrillas, la sociedad civil no estaba en zozobra.

Aquí puede consultar el decreto 1280 del 15 de octubre que deja en firme la prórroga de seis meses para la medida del cese al fuego:

✉️ Si tiene información o denuncias sobre temas relacionadas con la paz, el conflicto, las negociaciones de paz o algún otro tema que quiera compartirnos o que trabajemos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; jrios@elespectador.com; pmesa@elespectador.com; jcontreras@elespectador.com o aosorio@elespectador.com