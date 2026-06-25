Gobierno y Clan del Golfo reafirman mesa de paz, pero aplazan la Zona de Ubicación

Avanzan los diálogos entre el Gobierno y el Ejército Gaitanista de Colombia, también llamado Clan del Golfo, en el Estado de Catar. Foto: Archivo Particular

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El Gobierno de Gustavo Petro y el Clan del Golfo —autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)— reafirmaron su intención de mantener vivo el proceso de diálogo, pese al cambio de gobierno que se producirá el próximo 7 de agosto.

En comunicados conocidos este jueves, ambas partes también anunciaron que la Zona de Ubicación Temporal proyectada para Tierralta, Córdoba, fue aplazada debido a que todavía no cumple las condiciones legales para entrar en funcionamiento.

El comunicado de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz informó que, en una reunión realizada el 24 de junio con delegados de España, Noruega, Qatar y Suiza, además de la Conferencia Episcopal, el Consejo Mundial de Iglesias, la Procuraduría y la MAPP-OEA, ambas delegaciones reafirmaron su disposición de continuar el proceso.

“Mantener la voluntad de paz y de cumplimiento de los compromisos suscritos en la ciudad de Doha durante las sesiones adelantadas durante los meses de septiembre y diciembre de 2025”, señaló el Gobierno al resumir la posición de la delegación del EGC.

Por su parte, la delegación oficial manifestó su decisión de “permanecer y continuar en el proceso de conversación sociojurídica en curso y hacer el respectivo proceso de empalme con el nuevo gobierno” de Abelardo de la Espriella.

Se aplaza la Zona de Ubicación de Temporal

El principal anuncio fue el aplazamiento de la Zona de Ubicación Temporal en Tierralta, considerada uno de los puntos centrales de esta fase de conversaciones.

Según el comunicado oficial, la zona “no cuenta aún con las condiciones establecidas en la ley y, por tal razón, no se realizará su desarrollo en la fecha prevista del 25 de junio de 2026“.

El Gobierno añadió que la medida busca facilitar “el tránsito del grupo armado hacia la desmovilización de manera gradual, incremental y progresiva”, una vez se cumplan los requisitos previstos en la Ley 2272 de 2022.

En un comunicado separado, el Estado Mayor Conjunto del Clan del Golfo aseguró que la postergación fue acordada con el Gobierno y negó que obedezca a una ruptura de las conversaciones.

“El ingreso a la Zona de Ubicación Temporal (previsto para el 25 de junio, fue aplazado por el Gobierno Nacional porque no cumplieron con las condiciones logísticas, operativas y jurídicas necesarias”, dijo el grupo armado que, sin embargo, dijo que sus integrantes están listos para iniciar el proceso.

Uno de los mensajes más relevantes de ambos documentos es la intención de blindar el proceso frente al cambio de gobierno.

Mientras el Ejecutivo confirmó que adelantará un empalme con la administración entrante, el Clan del Golfo sostuvo que el proceso “no es con un gobierno de turno” y aseguró que los resultados electorales “no modifican” su voluntad y disposición de avanzar.

Además, el grupo solicitó al presidente electo permitir que observadores acompañen el desarrollo de la mesa para conocer de primera mano sus avances.

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