Gonzalito, segundo jefe del Clan del Golfo, murió mientras se desplazaba a Zona de Ubicación

José Gonzalo Sánchez, conocido como ‘Gonzalito’ y segundo al mando del Clan del Golfo, murió este 1 de febrero en Córdoba, mientras se trasladaba a la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) pactada el pasado 5 de diciembre en el marco de los diálogos de paz que adelanta el Gobierno Petro con esa estructura.

“El proceso de instalación de la ZUT está en marcha desde diciembre tal como hemos indicado. Eso implica traslados. Según me reportaron, en el transcurso de la mañana, en un traslado de esos, se volteó una embarcación en la que iba esta persona que era el segundo jefe de este grupo y se ahogó”, dijo a Colombia+20 Álvaro Jiménez, jefe negociador del Gobierno en esa mesa de negociación.

“Estamos en el proceso de trasladar su cuerpo y el de alguna más que murió en dicho accidente”, añadió el negociador.

¿Quién era Gonzalito?

José Gonzalo Sánchez Sánchez, quien pertenecía al bloque Roberto Vargas Gutiérrez del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, inició su carrera criminal en 1996 y seis años más tarde se unió al bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

“Dentro de esta estructura criminal se destacó por su frialdad y sagacidad al cometer los actos criminales encomendados por los cabecillas principales, en su mayoría homicidios perpetrados según ellos a colaboradores de las guerrillas de las Farc”, dice un informe que reveló en su momento este diario.

Tras la desmovilización de las Autodefensas, volvió a delinquir y Otoniel le encargó comandar la estructura Roberto Vargas Gutiérrez, al mando de unos 1.220 hombres en Antioquia, Córdoba y Sucre.

Aunque el Gobierno pidió que se levantara la orden de captura en su contra de cara a los diálogos, en de julio de 2025, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia avaló el pasado 23 de julio su extradición a Estados Unidos.

Ese país lo requería por el envío de cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos entre 2006 y 2019. Ese año, según el expediente una corte federal estadounidense formalizó la acusación en su contra.

En Colombia, Gonzalito tenía vigentes cuatro órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de armas, homicidio y secuestro.

