Caravana humanitaria llega a Catatumbo: más de 20 entidades atenderán zonas críticas de Tibú

La crisis en el Catatumbo ha dejado más de 99.000 desplazados. Foto: Nicolás Achury González

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En medio de la guerra que desde hace más de un año libran el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las FARC en el Catatumbo —que dejó sumida a la región en la peor crisis humanitaria del país de los últimos 20 años—, la organización Vivamos Humanos lidera una misión humanitaria junto a más de 20 entidades del Estado y organizaciones que trabajan en el territorio.

La iniciativa, en que que participarán la Consejería Presidencial para las Regiones, la Mesa Humanitaria del Catatumbo y la Coordinadora Humanitaria, se desarrollará entre el 24 y el 28 de marzo en zonas críticas del municipio de Tibú, como Campo Seis, Bertrania, Versalles y el kilómetro 25, donde las comunidades han enfrentado desplazamientos, confinamientos y otras afectaciones derivadas del conflicto armado.

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“Realizaremos varias visitas a lo largo de estos días, hasta el 28 de marzo, y estaremos en las comunidades llevando atención institucional integral, brindando una respuesta humanitaria en los lugares más afectados por el conflicto armado”, explicó Lina Mejía, coordinadora de Derechos Humanos y DIH de Vivamos Humanos.

Según la organización, la intervención busca además fortalecer la protección a la sociedad civil y ofrecer atención individual, colectiva y psicosocial, en el marco del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Las entidades brindarán atención directa a las comunidades y activarán rutas institucionales en temas como víctimas, tierras y protección comunitaria.

Según Mejía, desde la carvana humanitaria han solicitado garantías para el desarrollo de la visita y la movilidad para quienes van a brindar atención a las comunidades.

Del 24 al 28 de marzo se llevará a cabo la Visita Interinstitucional y Humanitaria al Catatumbo con el objetivo de verificar la situación en terreno y escuchar directamente a las comunidades.



Durante la jornada se recorrerán lugares afectados por el conflicto como Campo 6,… pic.twitter.com/w4Yp6KRjkY — Vivamos Humanos (@VivamosHumanos) March 20, 2026

Las cifras que deja la guerra en Catatumbo

De acuerdo con el más reciente reporte humanitario de Vivamos Humanos, la crisis en el Catatumbo ha dejado cerca de 99.000 personas desplazadas desde enero de 2025, más de 30.000 confinadas –de las cuales unas 600 permanecen en esa situación actualmente—, al menos 170 homicidios y cinco personas desaparecidas.

Además, más de 4.000 personas han sido evacuadas de emergencia, en un contexto en el que el Catatumbo se consolidó durante 2025 como la región con mayor número de eventos violentos en el país, con 262 casos registrados.

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Organizaciones como Vivamos Humanos han alertado, además, que la situación humanitaria pordría profunidzarse todavía más por la llegada a Norte de Santander de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), que libran una batalla con el Clan del Golfo en zonas rurales de Santa Marta desde hace semanas.

La coordinadira Mejía advirtió hace unos días a Colombia+20 que la presencia simultánea de distintos actores armados crea un escenario propicio para nuevas confrontaciones.

“Se convierte en un ‘caldo de cultivo’ para que esa presencia termine chocando en algún momento con otros grupos, más allá de los enfrentamientos que ya se han registrado entre el Frente 33 de las disidencias y el ELN”, alertó.

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