No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias

Haciendo País

Home

Colombia + 20
Paz y Memoria

Las 10 cartas que nuestros lectores enviaron a Guillermo Cano, en homenaje por su centenario

Fiel al estilo que tenía el destacado director de El Espectador de leer toda su correspondencia, abrimos un buzón para que los lectores le enviaran cartas. Llegaron poco más de 70. Escogimos estas 10.

Redacción Colombia +20
Redacción Colombia +20
12 de agosto de 2025 - 06:29 p. m.
Las 10 cartas que nuestros lectores enviaron a Guillermo Cano, en homenaje por su centenario
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En el marco del centenario del nacimiento de Guillermo Cano, Colombia+20 abrió un buzón para que los lectores le escribieran mensajes al destacado director de El Espectador. Se quiso revivir una vieja costumbre que tenía el legendario director: la de leer toda su correspondencia.

En unos días llegaron poco más de 70 cartas, testimonio vivo de que su palabra sigue convocando y conmoviendo.

Vínculos relacionados

Guillermo Cano: así escribía el legendario periodista sobre la paz y contra la guerra 
“El asesinato de Guillermo Cano transformó nuestra existencia”: Fernando Cano
100 años de Guillermo Cano: un mensaje al director que nunca dejó de abrir su correspondencia

Diez de ellas están publicadas en esta página, como un diálogo imposible pero necesario entre el país que él soñó y el que seguimos construyendo.

Es más fácil hacer la guerra que construir la paz. De ahí la necesidad de comunicar y hacer más pedagogía de los beneficios de la paz y el desarrollo territorial de Colombia.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; pmesa@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.

Redacción Colombia +20

Por Redacción Colombia +20

Temas recomendados:

Guillermo Cano

Centenario Guillermo Cano

El Espectador

Asesinato

Mafia

Narcotráfico

Push Todos

Noticias hoy

Periodismo

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar