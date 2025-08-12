Las 10 cartas que nuestros lectores enviaron a Guillermo Cano, en homenaje por su centenario

Resume e infórmame rápido

En el marco del centenario del nacimiento de Guillermo Cano, Colombia+20 abrió un buzón para que los lectores le escribieran mensajes al destacado director de El Espectador. Se quiso revivir una vieja costumbre que tenía el legendario director: la de leer toda su correspondencia.

En unos días llegaron poco más de 70 cartas, testimonio vivo de que su palabra sigue convocando y conmoviendo.

Diez de ellas están publicadas en esta página, como un diálogo imposible pero necesario entre el país que él soñó y el que seguimos construyendo.

Es más fácil hacer la guerra que construir la paz. De ahí la necesidad de comunicar y hacer más pedagogía de los beneficios de la paz y el desarrollo territorial de Colombia.

