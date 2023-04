De la guerra a la bachata: el soldado víctima de una mina que hoy es cantante

Jhon Freddy Santos hoy es cantante de bachata. Foto: Cortesía

La fecha es tan precisa como el mecanismo de la mina que explotó bajo su pierna derecha destrozándola por completo: 24 de abril del año 2010, cerca de las nueve de la mañana.

El soldado Jhon Freddy Santos, un moreno vallecaucano de risa amable y entonación grave, recuerda bien las circunstancias. “Yo pertenecía a un grupo especial, estábamos haciendo un registro de área en una zona montañosa, estábamos saliendo de un caño y encontramos huellas, indicios de que ahí estaba el enemigo”, recuerda, mientras cuenta cómo empezaron a rodear un cerro sobre el cuál las FARC les habían tendido una celada, en zona rural de La Uribe, Meta.

En contexo: El libro de militares víctimas de minas que renacieron gracias al deporte

Santos ingresó al Ejército como soldado regular en el 2005. Desde niño había soñado con ser militar, futbolista y músico, por eso no le contó a su madre cuando él mismo se presentó voluntariamente en un batallón del Valle del Cauca para que lo incorporaran. Una semana después su familia se enteró que se había enrolado en las filas. Cuando acabó su servicio hizo un curso de la base de Tolemaida y de ahí pasó a la Brigada Móvil No. 1, que desarrollaba operaciones contra la guerrilla en las zonas más calientes del país.

“Íbamos coronando el cerro, y ellos nos tenían una emboscada. Salimos por detrás de la emboscada, pero ellos habían minado todo el cerro. empezamos a tomar el control del área cuando activé el artefacto explosivo”, dice. Jhon Freddy Santos iba de cuarto en la fila, tres soldados pasaron antes sobre la mina sin que esta explotara; ese infortunio le tocó a él.

De ese momento lo sabe todo, aunque ahorre palabras para describirlo. Nunca perdió el sentido después de la explosión. “Entramos en combate, yo quedé aturdido, simplemente miraba cuando las ojivas [de las balas] pegaban en los palos, en los árboles”. Cuatro horas más tarde, ya pasado el medio día, un helicóptero logró aterrizar en el cerro para sacarlo a él y a otro compañero que también había caído en el campo minado un instante después de él, cuando aseguraban el perímetro para darle los primeros auxilios.

“Es un momento que no da oportunidad de nada, en un segundo uno perdió todo. Uno siente es como el quemón, pero todo pasa tan rápido que no queda tiempo de nada”, asegura: “Yo agradezco que no quedé inconsciente”.

Jhon Freddy Santos no cambia el buen semblante mientras cuenta su historia, ni siquiera cuanto llega a los detalles más crudos. No hay ni una lágrima o un lamento, ni una maldición a quienes instalaron el explosivo. En un momento de la charla explica lo que pasó por su cabeza en el minuto posterior a la explosión: “A uno se le vienen muchas cosas a la mente. ¿Qué va a pensar la familia, los amigos? ¿Cómo se van a sentir? ¿Cómo lo van a mirar a uno? Uno piensa en todas esas cosas, uno ya no va a ser el mismo”.

Y ofrece una sonrisa franca, optimista: “Papito Dios nos dio la oportunidad de avanzar, de seguir viviendo”.

Un drama que se prolonga aún después de la guerra

Tan sólo en lo corrido de 2023 dos soldados han muerto por caer en campos minados, mientras que otros nueve ha resultado heridos, según reportes del Ejército Nacional. En el largo repertorio de crímenes atroces y hechos victimizantes de la historia del conflicto armado colombiano, las minas antipersonal son la única categoría que históricamente han afectado más a los miembros de la Fuerza Pública que a los civiles o los combatientes de grupos ilegales.

Los datos de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz indican un consolidado histórico de 12.322 víctimas de minas antipersonal en el país, entre fallecidos y heridos. De esta cifra global 8.139 víctimas, más de la mitad del total, son miembros de la Fuerza Pública.

Entre este universo de víctimas, según el Ejército Nacional 2.954 militares han sido incluidos en el registro único de víctimas del conflicto armado, puesto que el uso de minas antipersonal se considera una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario. No obstante, guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional y grupos disidentes de las antiguas FARC siguen empleando estos artefactos como estrategia de guerra. También se ha reportado su uso por parte de las AGC o Clan del Golfo en algunas zonas.

Lea también: Los recuerdos de un soldado que sobrevivió al ataque de El Billar

De acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja en los primeros tres meses del año se han registrado 73 víctimas de artefactos explosivos, que incluyen también minas antipersonal. La mayoría de eventos ocurrieron en Nariño, Norte de Santander, Cauca, Antioquia y Chocó. El Ejército Nacional ha desactivado desde el 2003 un total de 292.795 artefactos explosivos improvisados, 3.260 tan solo en el 2023.

“Las consecuencias humanitarias no son sólo las víctimas directas, es decir, las personas que sufren los accidentes por la detonación de los artefactos explosivos. También existen otras consecuencias humanitarias como el desplazamiento, el confinamiento, el bloqueo al acceso de bienes y servicios, la dificultad para acceder a la caza, a la pesca, al agua. Por estas razones consideramos que la problemática no está disminuyendo en el territorio colombiano, aunque las cifras de víctimas sean menores”, aseguró Anamaría Hernández Montoya, del Comité Internacional de la Cruz Roja.

“Volver a nacer”

El primer lugar a donde llegó Jhon Fredy Santos con su pierna herida fue a San Vicente del Caguán, en Caquetá. Allí le hicieron la primera de varias operaciones el mismo día que pisó la mina. Después lo trasladaron a otro hospital en Villavicencio, donde volvieron a operarlo y pasó tres meses interno. Luego llegó al Hospital Militar en Bogotá, para iniciar su recuperación, ya con una prótesis en su pierna.

“Los comandantes no nos querían ver quietos”, explica recordando la orientación de sus jefes, que pedían a los soldados víctimas de minas inscribirse a actividades deportivas o cursos especiales para ellos. Así fue como Santos comenzó a competir primero voleibol sentado dos años, una modalidad con la que ganó un torneo en el Valle, luego practicó levantamiento de pesas otros dos años.

Vea también: Masacre de Carrá, los audios inéditos del ELN reconociendo su responsabilidad

Pero fue en 2018 cuando su sueño de infancia se hizo realidad: con una guitarra que mantiene colgada en el salón de su casa retomó la música y lanzó su primer sencillo, Te confieso, una bachata que tuvo una gran acogida entre sus amigos y conocidos en El Cerrito, el pueblo del Valle donde vive. Siempre está escuchando música, y cuando no escucha, está creando melodías con su guitarra.

Después la música lo llevaría a lugares que nunca sospechó. En plena pandemia lanzó un álbum con diez canciones llamado “Volví a nacer”, en una clara referencia al proceso de sobreponerse a la pérdida de su pierna y encontrar nuevos rumbos para su vida. Después cantó varias veces en la Feria de Cali, donde en el 2021 tuvo la oportunidad de tocar con una banda completa y en vivo, algo que nunca había hecho: “fue una gran experiencia, el público ha aceptado muy bien mis canciones”.

Santos dice que está en proceso de escribir una canción sobre su experiencia de ser víctima de una mina antipersonal. ¿Llegó a odiar a sus victimarios?: “Demasiado”, admite con serenidad, “siempre pensaba lo peor para esas personas”.

Sin embargo, como tantos militares víctimas del conflicto, Santos prefiere no hacer juicios o valoraciones sobre los hechos de la guerra. Así como él cumplía una misión, dice, sus victimarios también obedecían órdenes.

“Ya superé eso. Cuando uno supera algo, perdona, no le da tanta mente a eso”, asegura. “Si algún día llegara a tener esa persona que instaló la mina al frente lo tomaría normal, ya liberé ese odio que sentí en ese momento. ¿Qué gana uno con seguir odiando? Que les quede el mensaje: son cosas que están muy mal hechas, ahora que está el proceso de paz que aprovechen, es un buen momento para reivindicarse y salir adelante”.