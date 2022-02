“La labor de los artistas es cerrar las grietas que dejó el paro”: Junior Zamora

Junior Zamora, artista caleño orgulloso de haber nacido en el Distrito de Aguablanca, asegura que el arte debe tratar de construir ciudad. Foto: Óscar Pérez

A sus 25 años, Junior Zamora es una artista consagrado en Cali que a donde quiera que va se reconoce y presenta con orgullo como oriundo del barrio El Vallado en el Distrito de Aguablanca, ubicado en la periferia de la capital vallecaucana. “Hace parte de mi historia y ha sido el lugar que me ha regalado mi visión ante la vida, mis canciones y mi postura”, dice.

Sus canciones vibran bajo el R&B y su intención es presentarse como un artista de este género, pero también define su música como música, así de sencillo, porque ha podido hacer toda la que le ha salido de sus entrañas y visceralidad a partir de las historias de desigualdad social que ha vivido y presenciado en su barrio.

El pasado 2 de febrero, Junior fue quien abrió el encuentro “¿Qué nos dejó el Paro Nacional en Cali? Los jóvenes sueñan con una ciudad diferente”, que organizó en esta ciudad Colombia+20 y la Embajada de Alemania en Colombia justamente para hablar de la agenda social que se quiere construir luego de la polarización que dejó la jornada de protesta social que se dio entre el 28 de abril y el 11 de julio de 2021. Junior compartió en tarima dos de sus canciones, Caminante de barrio y Tantas Cosas. Además, contó que su álbum debut espera salir a mitad de año y que pronto lanzará su tercer sencillo. También habló sobre la inspiración de su música, su barrio y la ciudad que quedó luego del paro.

Caminante de barrio | Júnior Zamora | Colombia +20

¿Cuál es el contexto del Distrito de Aguablanca que los marcó a usted como ser humano y como artista?

Como otras de las miles de periferias que hay en el mundo, el Distrito está marcado por todas las problemáticas sociales que te imaginés: la desigualdad, el poco acceso a la educación, el poco acceso a las cosas básicas como la alimentación, a poder movilizarse, a la tranquilidad, a la seguridad. Y claro, cuando toda la vida has vivido en estos espacios lo que te atraviesa está marcado por ello, por las historias de tus amigos que hacen parte de los grupos y que has perdido en las batallas de fronteras y por las balas. Entonces mi visión es cómo hacer para seguir contando otras historias distintas a esas, a las que están siempre en los periódicos.

Mi esquina ha sido la música y siempre le agradezco a Dios por bendecirme con la voz, con las canciones, por poder componer y porque esta ha sido mi manera de hacer catarsis. Pero también me ha permitido seguir creando posibilidades y quitando etiquetas que siempre recaen sobre las personas por el lugar donde viven, por la condición que tenés. Cuando vienes desde un rincón que nadie conoce tienes otra manera de ver las cosas y sobre todo de cuestionarlas y pronunciarte sobre ellas.

(En contexto: Más diálogo y jóvenes en la política: el legado del paro nacional en Cali)

¿De ahí viene la inspiración para sus canciones?

Mucho de lo que escribo viene con el respeto de los autores reales. Caminante de barrio y Tantas cosas son las historias que ves cuando sales a la esquina, el paseo cuando vas en bici y ves todo lo que pasa en la mañana, a la gente que se levanta a trabajar, la gente que sigue soñando y creando ciudad desde el oriente.

¿Cómo llegó a la música y qué le ha permitido contar las historias del Distrito de una manera distinta?

En el barrio hay toda una migración alrededor del conflicto armado y la búsqueda de otras oportunidades. Mamá es de El Charco, Nariño, y papá de Buenaventura. Ambos llegan al oriente, al Distrito de Aguablanca, y en este lugar nazco yo. Te nombro esto porque imaginarás toda la musicalidad que trae esta migración: el vallenato, la música del Pacífico, la salsa choque, es un viaje musical, pero yo encuentro la música desde los domingos que íbamos con mi familia a la Iglesia y oíamos góspel.

Mis memorias familiares dicen que yo gateé hacia la batería de esta iglesia donde papá y mamá hacían parte del coro y desde ahí encuentro a la música o ella me encuentra a mí, alguna de las dos. Fue empírico en principio, luego tuve la fortuna de estudiar en el Instituto Popular de Cultura aquí en Cali, en Bellas Artes también y me empiezan a influir distintos géneros musicales y la academia.

Le puede interesar: Elizabeth Serna: “Había madres apoyando a sus hijos en Puerto Resistencia”

¿Qué cree que le ayudó a surgir con la música de este contexto?

He sido un afortunado de contar con el apoyo familiar. Han sido unos padres osados, de mucha templanza y han creado a este servidor con este andar. Y quizá también ha sido un poco de fortuna. Fue mucho del rigor de ellos lo que me ha permitido llegar acá, pero también la bendición de Dios al poner en mí la necesidad de hacer música porque todas las cosas que pasaban en la esquina eran lo que los padres nunca quieren para uno: las drogas, las bandas y todo eso. Para mí nunca fue necesario y nunca sentí curiosidad siquiera por ello.

Siempre quería estar haciendo música y ahí estaba mamá siempre acompañándome: cuando terminé la escuela me acompañó para inscribirme a estudiar música. También pasé por varias de estas instituciones que hacen proyectos sociales para que los jóvenes que quieren hacer música lo hagan, así que la parte social siempre me ha acompañado. Ahora trato de recoger toda la visión del mundo que he podido conocer para luego ir al oriente y decirles a los chicos que hay otras maneras y que no solo es el mismo barrio en el que quizás muchos pueden nacer, crecer y morir.

¿Cómo ha sido acompañar a estos jóvenes que no cuentan con apoyo familiar, que sí están en las drogas o pertenecen a bandas criminales?

Sé que he tenido mucha fortuna, a pesar de estar en un lugar donde la palabra fortuna está mal vista, pero cuando ves a muchos de los chicos con los que he camellado entiendes que nos atraviesa la historia y que muchos de los ejemplos que ven todos los días en sus familias es lo que replican y es natural.

Se trata de ejemplos de vida y que tú puedas entender que hay otras formas, que los veas cercanos a ti, en tu propio barrio, y que digas “ve, qué bonito que este man con la música pudo conocer México, España y está viviendo de eso”. En el barrio trato de ser el chico que hace música más no el artista. Incluso muchas personas no saben de mi proyecto, que hago conciertos y demás, sino que soy Junior, el ‘pelao’ que se baja de la tarima y sigue camellando y sigue creando.

Además del ejemplo que menciona, ¿qué se necesita en el Distrito de Aguablanca para que las y los jóvenes puedan soñar y en un futuro vivir de la música?

Uno de los proyectos del cual hice parte se llamaba proyecto Valencia y era una cooperación internacional del Gobierno español, al cual llegaron 350 jóvenes, todos con ganas de hacer pero sin las herramientas. Todos, con el talento de la voz pero sin la guitarra, todos, con las ideas de las canciones, pero sin tener donde grabar; y eso proyecto lo que hizo fue acogerlos a los todos y darles la oportunidad de hacer. Es bonito cuando junto al ejemplo hay oportunidades, instituciones y programas que lo hacen posible.

También puede ver: Salió del país Álvaro Herrera, músico detenido arbitrariamente en el paro en Cali

¿Cómo ve a Cali después de más de seis meses del paro?

Hay una ciudad muy dividida porque el paro dejó grandes grietas y creo que la labor de artistas, de músicos, de políticos, y de todos los entes que atraviesan esta ciudad es cerrar justamente esas grietas. En este caso, mi labor siempre ha sido que las canciones, las letras y el arte traten de construir sociedad y de sanar las grietas que están ahí en vez de hacernos los de la vista gorda y decir que no existen. Es labor de todos seguir construyendo a esta ciudad.

Aquí puede ver el evento completo: